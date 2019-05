Venezia | per la Biennale arriva il relitto del barcone dove morirono 800 migranti

Venezia : Zaia - 'no totale a emendamento Mit per il Mose' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - “Non sono d’accordo nemmeno su una riga di quell’emendamento e mi adopererò perché non venga approvato. Il Mose è un’opera nazionale e se ne deve occupare il Governo. Lo dissi in tempi non sospetti che non avrei accettato da nessun Governo di nessun colore di dover tira

Dalla Sicilia a Venezia - il barcone in cui morirono 700 persone è ora un’opera d’arte : “Lontana da distrazioni, lontano dal rumore, invita solo al silenzio e alla meditazione” con queste parole Paolo Baratta descrive l’atteggiamento che si dovrebbe avere di fronte a questo nuovo progetto che sarà parte integrante della prossima apertura della Biennale d’arte di Venezia. Il progetto Si chiama “Barca Nostra” e sembra solamente un grande peschereccio ormai distrutto, scolorito dal mare e Dalla salsedine, invece è molto di più: è il ...

Maltempo e neve in Friuli Venezia Giulia : oggi pericolo valanghe “marcato” : Secondo quanto rileva il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia, “Domenica in quota sono caduti dai 40 ai 60 cm di nuova neve. La nuova neve è stata fortemente rimaneggiata dal vento che ha creato accumuli sulle forcelle, nelle conche e nei canaloni. La nuova neve ha legato abbastanza bene con la neve preesistente. Sulle Alpi Carniche occidentali e sul Canin il pericolo è 3 (marcato). Sopra i 1800-1900 m sui pendii molto ...

Venezia : Porto aperto a tutti con laboratori ludico - didattici e visite in barca (2) : (AdnKronos) - Sempre il 17 maggio si terrà il seminario “Prospettive del cluster marittimo tra dinamiche globali e determinanti locali”realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con l’obiettivo di fare il punto sulle dinamiche

Bollettino Neve per il Friuli Venezia Giulia : nei prossimi giorni pericolo valanghe marcato : In Friuli Venezia Giulia oggi e domani il pericolo valanghe è moderato ma sarà marcato (3 su una scala di 5) nelle previsioni di domenica e lunedì: lo riporta il Bollettino valanghe della Regione. Domani “previste un’ulteriori nevicate dalla quota di 1600 – 1800 m circa con possibili ulteriori 10-30 cm di nuova Neve su tutto il territorio montano. I venti da SW potranno favorire la formazione di nuovi accumuli a tutte le esposizioni. ...

FS Italiane - in copertina sulla Freccia di maggio l'arte di Burri in mostra a Venezia : Il magazine del Gruppo FS Italiane, nel pieno della primavera, propone un'ampia selezione di interessanti itinerari di stagione, tra arte, cultura, natura e tantissimo sport. Tra i molti appuntamenti ...

DAL 25 APRILE AL 1 MAGGIO/ Veneziani : i motivi per festeggiarlo comunque : 1 MAGGIO, festa del lavoro. Oggi l'Italia è attraversata da tante fratture. E domina il rancore non come lotta di classe, ma come risentimento dei singoli

Venezia - macchinista Trenitalia non riesce ad accendere il treno perché troppo ubriaco : licenziato : Il macchinista non riusciva ad avviare il treno Frecciarossa così è stato sottoposto ad un alcoltest che ha rivelato l'eccessiva presenza di alcol nel sangue. L'uomo è stato licenziato.Continua a leggere

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “A breve bando per ristoro danni a privati” : Entro il 3 maggio sarà pubblicato il bando rivolto ai privati per il ristoro dei danni causati dal Maltempo dello scorso ottobre. Lo ha annunciato oggi a Palmanova il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nell’ambito dell’attivita’ del Commissario delegato presso la Protezione civile per l’emergenza Maltempo. I fondi – spiega una nota della Regione – rientrano ...

Allerta valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo ‘marcato’ sui rilievi : pericolo valanghe “marcato” oggi e domani sui monti del Friuli Venezia Giulia. Le recenti nevicate – informa il Bollettino valanghe – hanno portato sopra i 1.500 metri 50-80 centimetri di nuova neve su tutto il territorio montano e i venti settentrionali hanno fortemente rimaneggiato il manto nevoso. Oggi, in quota, zone con evidenti accumuli si alternano a zone fortemente erose. Sui pendii ripidi sopra i 1.500 metri, ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : stangata per il Venezia : Squalificati Serie B – Le decisioni del Giudice Sportivo a seguito delle gare valide per l’ultimo turno di campionato: sono 15 i calciatori fermati: Squalificati Serie B: 2 TURNI – Lombardi (Venezia) “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose”. 1 TURNO – Bellusci (Palermo), Djuric, ...

Venezia - nel fiume Po sostanze Pfas 2mila volte superiori rispetto a fabbrica Miteni : esposto Regione in Procura : Venezia – Nel fiume Po ci sono quantità di sostanze Pfas di nuova generazione superiori di duemila volte a quelle che sono state riscontrate nel sottosuolo della Miteni, la fabbrica di Trissino che sarebbe all’origine della grave contaminazione della falda che si trova sotto buona parte delle province di Vicenza, Verona e Padova. La rivelazione-choc è contenuta in un esposto che la Regione del Veneto consegnerà alla Procura della ...