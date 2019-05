Thiago Silva operato al ginocchio | in dubbio per la Coppa America

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il difensore del Psgè statomartedì di artroscopia aldestro. Il club francese ha riferito che l’intervento effettuato in una clinica di Parigi “è andato bene”. Il 34enne ex giocatore del Milan salterà le ultime tre partite di campionato. E’ inla sua presenza inin programma dal 14 giugno al 7 luglio. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articoloal: inper laCalcioWeb.

DanShadiq : Buffon Barzagli-Thiago Silva-Chiellini Messi-Yaya Toure-Iniesta-Vidal-Hazard Del Piero(Or Muller) Aguero My best 11 - _elbonito_ : @AMinonna @SimoneVazzana @acmilan Sai come è, quando arrivarono Allegri e Ancelotti in campo ci andavano Ibra, Gatt… - ultramoderato : @hoodiesal7va Thiago Silva ultimo dei 7 re di Milano -