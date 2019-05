trend-online

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Per accompagnare nel percorso di reinserimento nel mondo del lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza , il provvedimento bandiera di sostegno al reddito del Movimento 5 Stelle inaugurato ad aprile, e per cui scatterà a breve l'erogazione della ...

TrendOnline : #Rdc, Concorso #Navigator: in 78000 per 3000 posti da 27000 euro #concorso #redditodicittadinanza - Stupormundi66 : #facciamorete ho scoperto come diventare tutor! Diventare astronauta comporta minori difficoltà, lo giuro! Qui i r… - BastiatContrari : @UMantino effettivamente senza il RdC non c'era il 'concorso' per i navigator -