romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Roma – Avevano fermato una coppia di ragazzi in via Andersen, a Roma, per un normale: invece se la sono vista brutta ieri sera, duedi pattuglia nel quartiere. Qualcosa all’improvviso deve avere fatto innervosire i due giovani fermati, uno di 28 anni e l’altro di 26 anni, che hanno reagito aggredendo violentemente i due agenti. Une unaal capopattuglia, ancora sotto osservazione dei medici, e vari colpi al secondo poliziotto intervenuto, che e’ riuscito a evitare il peggio. Per il secondo agente, i medici hanno prescritto 5 giorni di prognosi a causa delle contusioni riportate. I due aggressori sono stati fermati e arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'articolo: 2proviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Pugno e testata a poliziotti durante controllo: 2 arresti a #Primavalle: Roma – Avevano… - Raffael320 : RT @meinkrapfen: Giustissime le 3 giornate di squalifica a #Paquetà per la brutta entrata sul giocatore del Bologna, seguita dal pugno allo… - PaceTotopace : RT @meinkrapfen: Giustissime le 3 giornate di squalifica a #Paquetà per la brutta entrata sul giocatore del Bologna, seguita dal pugno allo… -