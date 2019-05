Per gli italiani il peggio deve ancora arrivare | ma l' euro non si tocca

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de

Sconto biglietti treni e aerei Per elezioni europee 2019 - a quanto ammonta : Sconto biglietti treni e aerei per elezioni europee 2019, a quanto ammonta Anche in occasione delle prossime elezioni europee oltre che della tornata di amministrative, che si terranno domenica 26 maggio, agli elettori che torneranno presso la propria residenza per votare saranno offerte tariffe agevolate da trenitalia, Alitalia, Tirrenia e Caronte. Sconto biglietti: termini temporali e documentazione necessaria Per vedersi ridurre i ...

L’anagrafe italiana non trascriverà gli atti stranieri che riconoscono la filiazione del genitore non biologico di bambini nati dalla gestazione Per altri : La Corte di Cassazione ha stabilito che le anagrafi italiane non possono trascrivere gli atti stranieri che riconoscono il rapporto di filiazione tra un bambino nato grazie alla gestazione per altri e il suo genitore non biologico. Dunque le coppie

Attacco hacker alle PEC degli avvocati - Perché il blocco mail dell’Ordine e su Visura.it : Un Attacco hacker alle PC degli avvocati dell’Ordine di Roma senza precedenti ha avuto luogo nelle scorse ore. I professionisti con casella di posta certficata sul sito dell’Ordine appunto ma anche su Visura.it sono avvisati: il loro nome utente e la password associata al profilo “sicuro” è in chiaro su specifici siti truffaldini da diverse ore, dopo una specifica ed enensima azione di Anonymus. Vediamoci chiaro sulla ...

Grande Fratello 2019 - il figlio di Kikò Nalli ‘prende le parti’ di mamma Tina Cipollari : “Ambra ha baciato mio padre solo Per pubblicità” : Sembra esserci vento di tempesta in casa Cipollari – Nalli. L’ex marito della vamp Tina, Kikò Nalli, è un attuale concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Sentimentale, romanticone, “piacione”: il noto hair stylist dentro la Casa di Cinecittà sembrerebbe aver trovato l’amore. Si tratta di tale Ambra Lombardo, anch’essa concorrente del reality di Canale 5 e nella vita professoressa in un liceo milanese. Il flirt ...

Coni - Malagò : 'Mai risultati così alti Per il nostro sport come negli ultimi cinque anni' : Ci può essere il singolo sport che è andato meglio o peggio, ma il 2018 è stato un record assoluto in termini olimpici'. Lo ha detto il presidente del Coni all'audizione in Commissione Cultura della ...

Meghan Markle - la moglie di David Parenzo vede questa foto e sbrocca : "Non te lo Perdono" : Alla prima apparizione in pubblico di Meghan Markle dopo il parto sono piovute critiche di ogni genere sulla Duchessa del Sussex e la scelta del suo look. Tra le sostenitrici vip c'è la giornalista Rai Nathania Zevi, che deve portare la croce di essere la moglie di David Parenzo. Su Twitter la giorn

Filippo Bisciglia - il video messaggio Per Pamela Camassa : "Ti risceglierei altre mille volte" : Pamela Camassa, oggi, ospite a 'Vieni da me', su Rai1, ha parlato, a lungo, della sua storia d'amore con Filippo Bisciglia, a cui è legata da ormai 11 anni:prosegui la letturaFilippo Bisciglia, il video messaggio per Pamela Camassa: "Ti risceglierei altre mille volte" pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2019 15:23.

10 capi d'abbigliamento tie-dye Per la Primavera/Estate 2019 : Durante le ultime stagioni moda, alcuni dei trend che negli anni '80 hanno fatto più furore sono tornati ufficialmente tra noi, dalle passerelle agli street look. Uno di questi è senza dubbio l'effetto tie-dye, una stampa originariamente fai-da-te, dalla storia millenaria, che qualche decennio fa è diventata uno dei simboli dello stile tanto amato dalla comunità hippie negli anni '70 e '80, per poi ...

Siri fuori dal governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : “vittoria Per gli onesti italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo, arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto: ...

Bimbi uccisi dalla mafia - la storia di Mariangela e di chi ha Perso la vita ‘Per sbaglio’ : L’8 maggio 1998 per i bambini della 3C della scuola di Oppido Mamertina, piccolo centro ai piedi dell’Aspromonte, in Calabria, è stato il giorno del dolore e dell’incredulità. Una compagna di classe, Mariangela Ansalone, 9 anni, è stata uccisa insieme a suo nonno, Giuseppe Bicchieri, 54 anni, perché i due passavano casualmente in automobile davanti a un negozio dove si era appena consumato un duplice omicidio, legato alla faida che in quegli ...

Silvio Berlusconi - la commovente lettera Per i 50 anni del figlio Pier Silvio : “Sono molto orgoglioso di te” : “Sono molto orgoglioso di avere un figlio come sei tu“. Così scrive Silvio Berlusconi in una commovente lettera di 5 pagine scritta al figlio Pier Silvio per i suoi 50 anni. Una lunga missiva, pubblicata in esclusiva dal settimanale “Chi”. “Eccoci qua a festeggiare con te, con Marina, con la mamma il tuo anniversario di mezzo secolo. Mi sembrava davvero impossibile che così tanto tempo sia passato da quando ti tenevo tra ...

Studiare meglio storia e filosofia Per rialzare la testa : “La storia è un bene comune. La sua conoscenza è un principio di democrazia e di uguaglianza tra i cittadini”. L’appello lanciato alla fine di aprile dallo scrittore Andrea Camilleri, dallo storico Andrea Giardina e dalla senatrice a vita Liliana Segre per dare maggior spazio alla storia, sia nell’insegnamento scolastico e universitario sia agli esami di maturità è stato già firmato da ...