New York | in forte denaro Concho Resources

New York : exploit di Tiffany : Effervescente la gioielleria americana , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,15%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, si scopre ...

New York : spinge in avanti Transdigm : Rialzo per Transdigm , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,42%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Transdigm evidenzia un andamento più ...

New York : rally per Movado : Brilla la big statunitense degli orologi di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,41%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al ...

New York : acquisti a mani basse su Qorvo : Ottima performance per Qorvo , che scambia in rialzo del 6,18%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Qorvo rispetto all'indice, ...

New York : seduta euforica per Mckesson : seduta decisamente positiva per Mckesson , che tratta in rialzo del 4,41%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mckesson più pronunciata ...

New York : amplia l'ascesa Nordstrom : Grande giornata per il retailer del lusso statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,29%. L'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore ...

In evidenza Diamondback Energy sul listino di New York : Brillante rialzo per Diamondback Energy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,53%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Fleetcor Technologies - prevale lo scenario rialzista a New York : Prepotente rialzo per Fleetcor Technologies , che mostra una salita bruciante del 6,70% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che ...

NY Canta - in corso le selezioni per il Festival della Musica Italiana di New York : ... Beppe Stanco, autore, produttore e già Direttore Musicale del Premio Lunezia e Jonathan Cilia Faro, noto tenore italo-americano, come comitato artistico per l' Italia e il mondo. Le categorie che ...

New York Times su Donald Trump : perdite nascoste per 8 anni - Sky TG24 - : L'attuale presidente degli Stati Uniti si è avvalso della legge per cui gli imprenditori possono usare le perdite per evitare di pagare il fisco sulle future entrate: fra il 1985 e il 1994 i suoi ...

I bambini gridavano! Famiglia sterminata nell’incendio a New York : L'incendio si è sviluppato nel cuore della donne all'interno di un condominio di Harlem. "Ho sentito il rumore del vetro, i bambini gridavano", ha detto un 25enne, testimone dell'incendio. “Il fumo era così denso che mi sentivo soffocare” dice un residente, riuscito a sfuggire alle fiamme. Sei persone, tra cui quattro bambine, sono morte questa mattina all'interno di un condominio nel quartiere newYorkese di Harlem. La conferma arriva ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dallas ospita l’AT&T Byron Nelson - prova generale del secondo Major dell’anno a New York : Ultima settimana di PGA Tour prima della grande novità di questa stagione di Golf: lo spostamento a metà maggio del PGA Championship, che diventa secondo Major dell’anno e trasforma l’AT&T Byron Nelson in un torneo preparatorio in questo senso. Eppure la manifestazione di Dallas ha un albo d’oro ragguardevole fin dalla prima edizione, tenutasi nel 1944: Sam Snead, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Tom Watson, Ernie Els, Phil ...

Michael Stipe canta tre brani inediti a New York : Tre nuove canzoni scritte da Michael Stipe rappresentano una notizia, se poi il loro autore le esegue sul palco in un concerto di spalla a Patti Smith diventano un'occasione imperdibile per tornare a ...

New York : in bella mostra Jacobs Engineering : Prepotente rialzo per Jacobs Engineering , che mostra una salita bruciante dell'1,99% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Jacobs ...