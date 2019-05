Negli USA referendum per la decriminalizzazione dei funghetti magici

Vola la pubblicità sul digitale Negli USA - sfondato traguardato dei $100 miliardi : Si tratta di un bel balzo rispetto alla crescita dell'1,4% registrata dagli sport TV e dell'1% di quelli trasmessi via radio. La carta stampata continua a soffrire con un declino del 6,9% per i ...

Sigarette Iqos ora possono essere vendute Negli Usa : In soli due anni, 7.3 milioni di persone nel mondo hanno abbandonato le Sigarette e sono passati completamente ad Iqos. La decisione della Fda garantisce questa opportunità ai fumatori adulti ...

Esplosione in una fabbrica di silicone Negli USA : due morti e due dispersi [GALLERY] : Esplosione in un impianto chimico per la produzione di silicone 80 chilometri a nord di Chicago, nell’Illinois, negli Stati Uniti. Due persone sono morte, altre due risultano ancora disperse e tre ferite. Le cause dell’Esplosione avvenuta venerdì sera, quando nove dipendenti si trovavano nell’impianto, sono ancora da determinare. I danni sono stati valutati in un milione di dollari. Detriti sono precipitati fino a 1,5 ...

Con i dazi di Trump rischia il 50% del cibo italiano Negli Usa : Ci sono le condizioni per evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati', ha ...

Pallotta e quell'anno vissuto a distanza. Riabbraccerà la sua Roma direttamente Negli Usa : E forse sarà anche vero , perché nel 2019 e nel mondo della globalizzazione e della comunicazione, le società si possono guidare anche a distanza. Ogni tanto, però, la presenza del padrone parrebbe ...

Fca - accordo Negli USA sul dieselgate : pagherà 800 milioni di dollari : MILANO - Fca chiude il contenzioso sul dieselgate negli Stati Uniti. L'azienda ha raggiunto in Usa un accordo che chiude la Class Action sulle emissioni dei motori diesel. Lo rende noto l'azienda In ...

Bolsonaro cancella viaggio Negli Usa : 3.47 Il presidente brasiliano Bolsonaro ha deciso di cancellare il viaggio a New York del 14 maggio in occasione di un evento nel quale avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento come 'persona dell'anno' dopo che alcuni sponsor, tra cui Delta air lines, Financial Times e Bain & co si erano ritirati. L'iniziativa era stata promossa dalla Camera di commercio Brasile-Usa. La decisione di cancellare il viaggio sarebbe stata presa "a fronte ...

Scoperta Negli USA nuova forma demenza Non-Alzheimer : Roma, 3 mag., askanews, - Individuata una nuova forma di demenza tra gli anziani finora diagnosticata erroneamente come Malattia di Alzheimer, causata dall'accumulo di una proteina diversa dalla beta ...

Trump cerca 300mila operatori per colmare il gap cyber Negli Usa : GLI ALTRI UFFICI Insieme al Dipartimento della Difesa, all'Ufficio per la Scienza e la Tecnologia della Casa Bianca, all'Ufficio per la gestione e il bilancio e ad altre agenzie partner, il Dhs ...

Negli USA disoccupazione al 3 - 6% : ai minimi dal 1969 : Il tasso di disoccupazione Negli Stati Uniti in aprile è calato al 3,6%, ai minimi degli ultimi 49 anni: era infatti dal dicembre 1969 che non toccava un livello così basso. L’economia americana ha creato 20 milioni di posti di lavoro da quando è finita la Grande Recessione nel 2009.L’economia americana ha creato in aprile 263.000 posti di lavoro, sopra le attese degli analisti.A spingere la creazione dei posti ...

Shelby GT-S - Una serie limitata a noleggio con Sixt Negli USA : La Shelby American ha stretto un accordo con la Sixt per realizzare una serie limitata della Shelby GT-S da proporre nelle flotte di noleggio in California, Florida e Nevada nel corso dell'estate. Il primo lotto di 20 esemplari è già in fase di realizzazione e sarà personalizzato con i loghi Sixt Edition. Si tratta di una operazione simile a quella che negli anni '60 coinvolse la Hertz e la Ford stessa, che creò per l'occasione la serie speciale ...

Venezuela - due morti Negli scontri. Tensione tra Russia e Usa : Non sono tardate ad arrivare, intanto, le prime reazioni da parte della politica internazionale sulla delicata situazione che sta vivendo il Venezuela. Se la Colombia ha chiesto di convocare una ...

Philip Morris - via libera Fda a vendita sistema Iqos Negli Usa : Roma, 2 mag., askanews, - Via libera dalla autorità Usa alla commercializzazione negli Stati Uniti del "sistema di riscaldamento del tabacco" Iqos prodotto dalla Philip Morris International. Quest'...

Cresce la tensione Usa-Russia sul Venezuela : lacrimogeni e sassaiole - due morti Negli scontri : Salgono a due le vittime delle tensioni che da giorni infiammano le piazze del Venezuela dove sono in corso agguerriti scontri fra quanti si ribellano al governo di Maduro e le forze messe in campo dallo stesso presidente. Nella notte una donna è rimasta uccisa. Si tratta di Jurubith Rausseo, 27 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunt...