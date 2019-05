Malfitano a CRC | “Stagione insufficiente | bisogna alzare l’asticella e vincere un trofeo”

forzazzurri

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Come si può essere pienamente soddisfatto del gioco di Ancelotti se hai amato Sarri, queste le parole di Mimmoa Radio CRC : “La stagione del Napoli, per me, non è stata sufficiente. Il secondo posto, in termini economici-finanziari e a livello di brand è un’ottima cosa ma più che ringraziare Ancelotti, si dovrebbe ringraziare la squadra che ha riconfermato le cose fatte l’anno scorso. De Laurentiis è un genio dal punto di vista imprenditoriale ma dovrebbe capire che in una squadra di calcio ci sono anche altri obiettivi e in questo caso, il suo genio mostra dei limiti in quanto, negli anni sotto la sua gestione il Napoli ha vinto poco. Nei 7 anni di Maradona abbiamo vissuto l’Eldorado, ogni giorno era una festa tuttavia il dopo, è stato un disastro”. Leggi anche : Enzo Bucchioni a KK: “Questo calciatore vuole fortemente il Napoli, non ...