L' editore di Altaforte Francesco Polacchi indagato per apologia al fascismo

L' editore Altaforte sotto assedio ora arriva l'esposto ai giudici : Eleonora Barbieri Matteo Sacchi Continuano le contestazioni degli scrittori «antifascisti» Comune e Regione chiedono di applicare la legge Mancino Non si placa, anzi diventa al calor bianco, la polemica sulla presenza al Salone del Libro di Torino di Altaforte , casa editrice vicina a CasaPound, che pubblica un nuovo libro intervista a Matteo Salvini. Ora la parola passerà addirittura alla magistratura. Il presidente ...

Salone del Libro - l'editore Altaforte : «L'antifascismo è il vero male del Paese». La replica di Appendino : Francesco Polacchi: «Io sono fascista. Eravamo pronti alle polemiche ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è chi scrive che verrà per tirarci molotov». La sindaca di Torino: «La città è antifascista e saremo al Lingotto, non abbandoniamo il campo»