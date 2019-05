I segreti di Sanctum in The 100 6×02 | la fine dell’episodio svela una sconvolgente verità

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Difficilmente ci sono episodi talmente cruenti da vedere in televisione, soprattutto in prima serata, e The 100 6x02 è finora quello più visivamente violento. L'uso costante del colore rosso, l'attenzione posta sui volti dei protagonisti, che vengono zoomati con un ritmo repentino, quasi fastidioso, è ciò che rende Red Sun Rising un episodio impeccabile.Nella scorsa stagione, loThe Dark Year ci aveva portato nei meandri di uno dei periodi più tosti vissuti dai protagonisti della serie, mostrandoci cosa si è disposti a fare pur di sopravvivere, arrivando a nutrirsi anche dei propri compagni. Una decisione che ancora oggi Octavia rinfaccia agli uomini sull'Arka, perché se non fosse stato per lei, nessuno sarebbe stato in grado di sopravvivere. Blood Reina non si pente delle sue scelte, anche se è costantemente alla ricerca del perdono - forse un modo per redimere se ...

