I Google Pixel 3a sono stati sviluppati dal team HTC di Google e montano display Samsung

Gli utenti Google Pixel potrebbero incorrere in problemi di avvio con gli aggiornamenti OTA di Android Q Beta 3 : Android Q Beta 3 sembra essere interessato da problemi di giovinezza, specialmente sui dispositivi Pixel 3, i quali potrebbero incappare in un bug in cui il dispositivo apparentemente si blocca dopo aver scaricato l'aggiornamento OTA. Molti utenti Reddit stanno sperimentando la stessa identica situazione e sono costretti a provare alcuni accorgimenti, anche solo riavviare il dispositivo, oppure riavviare e a mettere in carica lo ...

Lo sfondo e le factory image di Google Pixel 3a e 3a XL sono disponibili al download : In occasione dell'evento Google I/O 2019, il colosso di Mountain View ha reso ufficiali Google Pixel 3a e Pixel 3a XL e ora i non possessori di questi smartphone possono utilizzarne lo sfondo mostrato nei rendering e nei contenuti promozionali visti finora. Le factory image di Goolge Pixel 3a e Pixel 3a XL sono già disponibili per il download con numeri di build leggermente diversi: PD2A.190115.029 e PD2A.190115.032. L'articolo Lo sfondo e le ...

Google Pixel 3a è il nuovo smartphone da comprare a meno di 400 euro? : Al giorno d'oggi ci si aspetta molto da un Google Pixel: una fotocamera premium con cui scattare foto splendide, uno strumento che ci aiuti nelle attività di tutti i giorni e una batteria capace di durare a lungo. Il tutto senza spendere una fortuna. Per questo Google ha deciso di affiancare ai propri smartphone top di gamma un'alternativa “low cost” che costi la metà rispetto ad un Pixel tradizionale. Così sono nati i nuovi Google Pixel 3a e 3a ...

Insieme ai Google Pixel 3a e 3a XL arrivano anche gli accessori pensati per personalizzarli in base alle proprie esigenze, come le skin protettive di dbrand

Il nuovo Google Pixel 3a costa meno del Samsung Galaxy S10 - ma fa foto migliori con poca luce : Sta facendo discutere non poco in queste ore l'ultimissimo arrivato in casa Android, vale a dire il cosiddetto Google Pixel 3a, che nonostante un prezzo di listino pari a "soli" 399 euro, a detta di alcuni esperti del settore può essere paragonato addirittura al tanto decantato Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato più da vicino la scheda tecnica dell'ultimo arrivato, con un articolo specifico pubblicato in mattinata, ora possiamo prendere in ...

Google Pixel 3a e 3a XL : due smartphone con super fotocamera a partire da 399 euro : Google presenta due nuovi cellulari di fascia media con schermi fino a 6 pollici e camera posteriore con intelligenza...

Sembra proprio che sia l'attivazione dell'app Benessere digitale il principale motivo dei problemi legati a performance sottotono di Pixel 3 e Pixel 3 XL. Andando infatti a disabilitare il servizio tutto tornerebbe nella norma, per spremere al meglio le potenzialità dei top di gamma ufficializzati da Google l'anno scorso. Può sembrare quasi uno scherzo del

Google : presentati i nuovi Pixel 3a - la tecnologia di Big G ad un prezzo alla portata di tutti [GALLERY] : Nel corso della conferenza I/O 2019, Google ha lanciato due nuovi smartphone: Pixel 3a e Pixel 3a XL versioni più economiche dei fratelli maggiori lanciati nel 2018. Il design è quello tipico della serie Pixel con una scocca a due toni, le colorazioni disponibili tre: nero, bianco e viola tenue. Le batterie sono da 3000 mAh per il 3a e da 3700 mAh per il fratello maggiore 3a XL, con una carica rapida che promette 30 ore con una singola ricarica ...

Perché sì e perché non puntare su Google Pixel 3a : tutto ruota attorno a prezzo e batteria : Da alcune ore a questa parte si parla molto di uno smartphone molto atteso dal pubblico italiano, come il cosiddetto Google Pixel 3a. A dirla tutta, nelle ore antecedenti alla presentazione ufficiale dello smartphone erano trapelate diverse indiscrezioni sulla sua scheda tecnica, come del resto avrete notato attraverso il nostro articolo di inizio settimana. Ora però possiamo passare dalla teoria alla pratica, ma soprattutto prendere in esame ...

Smartphone - Google presenta Pixel 3a e va all'attacco della fascia media : Google alza ufficialmente il sipario sui nuovi Pixel 3a e 3a XL. L'azienda di Mountain View ha sfruttato la vetrina della Conferenza d'apertura della I/O 2019, l'evento durante il quale vengono ...

Google Pixel 3a : arriva lo smartphone economico di Google : ... 2019-05-08T07:14:27+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato ...

Il team di Google ha reso noto di essere attento a quella che è la novità del momento nel settore della telefonia, ossia gli smartphone che si piegano

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sono tra i grandi protagonisti del keynote d'apertura del Google I/O 2019 e a quanto pare saranno i primi di una lunga serie.

Abbiamo provato il Google Pixel 3a e ci ha stregati, è un piccolo capolavoro di equilibrio con una fotocamera da top di gamma e tutta la qualità dell'esperienza Pixel.