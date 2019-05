Grande Fratello | frase shock di Francesca De Andrè | Gessica Notaro chiede seri

Sfera Ebbasta e Martina Hamdy del Grande Fratello Vip stanno insieme : La fidanzata di Sfera Ebbasta è Martina Hamdy, ex del Grande Fratello Vip 3 Il gossip circola da qualche settimana ma solo ora è arrivata la conferma sulle pagine del settimanale Chi. La nuova fidanzata di Sfera Ebbasta è Martina Hamdy, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3. Il trapper e la conduttrice di Meteo.it […] L'articolo Sfera Ebbasta e Martina Hamdy del Grande Fratello Vip stanno insieme proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello – Franco Terlizzi : dure parole su Cristian. “Mi sa che ha lui dei problemi grossi” Leggi il suo sfogo : Franco Terlizzi a Mattino 5 non riesce a trattenere la commozione quando parla del figlio Michael al Grande Fratello. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non può nascondere le sue emozioni, soprattutto quando si tratta... L'articolo Grande Fratello – Franco Terlizzi: dure parole su Cristian. “Mi sa che ha lui dei problemi grossi” Leggi il suo sfogo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André : “Quello che ha detto è grave - vanno presi provvedimenti”. Leggi cosa ha detto : Sta per abbattersi una nuova bufera sul Grande Fratello 16: le parole di Francesca De André sul fidanzato Giorgio non sono passate inosservate. Il pubblico del reality show ieri sera stessa si è fatto... L'articolo Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André: “Quello che ha detto è grave, vanno presi provvedimenti”. Leggi cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli avrebbe incontrato un autore per parlare della Suarez : La correttezza del Grande Fratello 16 è stata messa in discussione nelle ultime ore a causa di alcune dichiarazioni di Kikò Nalli. Quest'ultimo, che lo scorso lunedì ha rischiato di essere stato eliminato, sarebbe stato messo in guardia dagli autori del programma in merito all'interesse nato fuori dalla Casa per Mila Suarez. La modella risulterebbe molto amata dal pubblico del reality show, soprattutto grazie al ruolo da "vittima" da lei ...

Grande Fratello - Francesca tradita dal fidanzato? Parla la sorella della gieffina : La nuova diretta del Grande Fratello , il reality condotto da Barbara D'Urso , è stata trasmessa lunedì 6 maggio ed ha riservato al pubblico molti colpi di scena. Come il momento in cui la conduttrice ...

Sanzioni a chi risparmia troppo : arriva il Grande Fratello fiscale : 'Non si farà pesca a strascico ma un'analisi preventiva di rischio mirata'. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, ieri ha voluto tranquillizzare i contribuenti sulla prossima ...

Dal Grande Fratello la Vignali critica la Cipriani che risponde a tono tramite Twitter : La Vignali la definisce: “Stupida”, la Cipriani risponde tramite Twitter Valentina Vignali, in questi giorni passati nella Casa di Cinecittà, ha fatto una clamorosa rivelazione su Francesca Cipirani che ha lasciato davvero tutti senza parole. Difatti la popolare cestista ha confessato agli altri concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso di aver conosciuto la showgirl un po’ di tempo … Continue reading Dal Grande ...

Grande Fratello 2019 - spunta l'ex fidanzato di Martina Nasoni : 'Voglio entrare in casa per chiederle scusa : 'Ho parlato con l'ex fidanzato di Martina Nasoni, concorrente de l ', annuncia Roger Garth nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. l'ex della 'ragazza con il cuore di latta' lo avrebbe contattato ...

Jessica Mazzoli : ecco il vero motivo per cui non è rientrata al Grande Fratello : Perché Jessica Mazzoli non è più tornata al Grande Fratello 16 Jessica Mazzoli è fuori dal Grande Fratello 16. Dopo l’intervento di peritonite l’ex compagna di Morgan non è più rientrata nella Casa più spiata d’Italia. È stata la stessa cantante a dare l’annuncio a pubblico e coinquilini nel corso della quinta puntata del reality […] L'articolo Jessica Mazzoli: ecco il vero motivo per cui non è rientrata al Grande ...

Grande Fratello 2019 : La Verità sul Tradimento di Francesca De Andrè! : La notizia del Tradimento di Francesca De Andrè durante la sua permamenza al Grande Fratello 2019 si sta diffondendo senza tregua. Ora spunta una nuova testimonianza che stravolge le opinioni. Ecco cosa è successo… Nuove notizie direttamente dal fronte del Grande Fratello. In questi giorni si fa un gran parlare di una concorrente del reality: Francesca De Andrè. Nei giorni scorsi si era diffusa a macchia d’olio la notizia che la ...

Grande Fratello 16 - Cristian Imparato parla di Michael Terlizzi dopo l'eliminazione : Cristian Imparato è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello 16 nell'ultima puntata in prima serata del reality, andata in onda lunedì 6 maggio. Il giovane cantante, nato professionalmente nel talent Io canto, ha raccolto appena il 12% delle preferenze del pubblico votante, terminando così la sua corsa alla vittoria.Poche ore dopo l'eliminazione dal gioco, Imparato ha commentato su Instagram l'esperienza all'interno del programma, ...

Grande Fratello - il fidanzato della De Andrè non l'ha tradita - parla la sorella Fabrizia : Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio, Fabrizia, sorella di Francesca De Andrè, ha smentito la notizia che oramai circola da giorni: Giorgio Tambellini non l'ha tradita. Dopo giorni di silenzio da parte di Giorgio, fuori dall'Italia per lavoro, la sorella di Francesca è riuscita a p

Grande Fratello : il fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… : Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André... L'articolo Grande Fratello: il fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Valentina Vignali confidenze shock sull'ex Stefano Laudoni : "droghe e trans" : Valentina Vignali è una delle concorrenti del Grande Fratello più discusse del momento. La ragazza è molto famosa su Instagram e per diversi anni è stata fidanzata con Stefano Laudoni, anche lui giocatore di basket professionista. Durante i giorni trascorsi nella Casa la cestista ha parlato molto de