Formula 1 | gli orari e dove vedere il GP di Spagna in tv

Formula 1 - Camilleri striglia la Ferrari : “i risultati ottenuti non riflettono le nostre ambizioni - ma…” : Il CEO della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti in queste prime quattro gare, sottolineando come la stagione sia ancora lunga La situazione non è certamente positiva, ma Louis Camilleri non ha nessuna intenzione di arrendersi. Il CEO della Ferrari è intervenuto in conference call con gli analisti per analizzare i risultati dell’azienda nel primo trimestre, soffermandosi anche sui risultati sportivi ottenuti dal Cavallino in ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen e il futuro del piccolo Robin : “gli piacciono i motori - ma se vorrà fare il ballerino…” : Il pilota finlandese ha parlato del futuro del figlio, sottolineando come sia già orientato verso una vita di… motori Di padre in figlio, capita spesso che la passione del genitore venga poi trasmessa ai suoi eredi. Succede nel calcio e anche nei motori, così come in ogni campo della vita. LaPresse/Photo4 Potrebbe accadere pure in casa Raikkonen, dove il piccolo Robin pare essersi già innamorato del mondo di papà Kimi. A rivelarlo è ...

Formula 1 – Una domenica a tutto gas per la famiglia Raikkonen : anche la piccolissima Rianna sul quad [VIDEO] : Papà sulla moto e figli sul quad: domenica sui motori per la famiglia Raikkonen, che tenerezza la piccola Rianna Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista, per il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Tutti i campioni a quattro ruote si sono goduti una settimana di relax, trascorsa tra allenamenti e giornate trascorse in famiglia. Kimi Raikkonen ha fatto coincidere entrambe le cose, portando ...

Formula 1 - segreti e retroscena su Marchionne : svelati i motivi che lo hanno spinto a ‘scegliere’ Binotto : Nel libro monografico di Tommaso Ebhardt sono stati svelati alcuni retroscena relativi alle scelte di Marchionne sulla gestione della Ferrari segreti e retroscena relativi a Sergio Marchionne sono racchiusi nel libro monografico di Tommaso Ebhardt, nel quale si comprende a fondo il modo con cui l’imprenditore italo-canadese aveva deciso di gestire la Ferrari. Photo4/LaPresse L’obiettivo era quello di riportarla al successo, per ...

Formula 1 – Raikkonen in versione… scimmia : la FOTO della moglie Minttu dalla palestra di casa è esilarante : Kimi Raikkonen a testa in giù in palestra: la simpatica FOTO pubblicata dalla moglie Minttu al rientro a casa del pilota finlandese dopo il 10° posto al Gp d’Azerbaijan Decimo posto per Kimi Raikkonen nel Gp d’Azerbaijan: il finlandese dell’Alfa Romeo è riuscito a disputare una buona gara a Baku, nonostante la partenza dalla pitlane. Un Gp che ha regalato qualche soddisfazione all’ex ferrarista, che con una partenza ...

Formula 1 - Leclerc ha le idee chiare : “la strada è molto lunga - ma voglio diventare campione del mondo” : Il pilota della Ferrari non ha nascosto di voler vincere a tutti i costi almeno un titolo mondiale in carriera, realizzando il suo sogno da bambino L’inizio di stagione è stato altalenante, buone prestazioni alternate ad errori di gioventù che Charles Leclerc avrebbe potuto evitare con un pizzico di concentrazione in più. photo4/Lapresse Situazioni utili comunque a crescere e migliorare, battute a vuoto che serviranno al pilota ...

Formula uno - la Ferrari fa quadrato dopo Baku : ma in Spagna sarà vietato sbagliare : dopo quattro gran premi dominati dalla Mercedes la domanda 'il mondiale è già finito?' è oggettivamente legittima e in fondo, nel mondo più tecnologico che c'è, una risposta con i se e con i ma, in ...

Formula 1 - Baku - dietro il record Mercedes non solo gli errori Ferrari : Dalle parole ai fatti. Da un nascondino figlio anche di una precisa tattica, alla riscossa che porta al nuovo record di doppiette, quattro, a inizio campionato. La Mercedes si schermisce nelle ...

Formula 1 - Kvyat deride Ricciardo dopo l’incidente di Baku : “gli comprerò uno specchietto retrovisore” : Il russo ha commentato l’incidente avvenuto nel corso del Gp di Baku tra lui e Daniel Ricciardo, costato il ritiro ad entrambi Una giornata sfortunata per Daniil Kvyat in Azerbajan, il pilota russo infatti è stato costretto al ritiro per colpa di una manovra azzardata di Daniel Ricciardo, finito addosso alla Toro Rosso per una distrazione. photo4/Lapresse dopo essere finiti nella via di fuga per un sorpasso sbagliato ...

Formula 1 – Tra delusione e voglia di rivalsa - Raikkonen pensa già al Gp di Spagna : “deluso - ma in Catalogna sarà più facile per noi” : Le prime impressioni di Kimi Raikkonen al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota dell’Alfa Romeo Racing deluso dalla performance odierna Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto la gara ...

Formula 1 – Il Gp d’Azerbaijan regala sensazioni positive a Verstappen : “cercheremo di migliorare ancora a Barcellona” : Le sensazioni di Max Verstappen dopo il quarto posto conquistato oggi al Gp d’Azerbaijan: le parole dell’olandese della Red Bull Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata nella storia con la sua quarta doppietta consecutiva in questa stagione 2019 di Formula 1 iniziata col botto. La Ferrari, ancora una volta, non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alle Frecce Argento, che celebrano a Baku la vittoria di ...

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP Baku : I non abbonati appassionati di Formula 1 possono seguire l'andamento della gara sul sito skysport.it: qui, in tempo reale, è a disposizione la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto ...

Formula 1 – Bottas si esalta dopo la pole d Baku : “io capace di sfruttare i dettagli al meglio” : Valtteri Bottas commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota finalendese della Mercedes dopo la pole position Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e un ...

Formula 1 - GP Baku - Vettel : 'Io e Leclerc? Ci aspettavamo una sessione migliore' : "Le Mercedes sono state più veloci di noi alla fine. Io ho iniziato un po' male, verso la fine sono migliorato. Però è stata una sessione complicata, molto lunga e la temperatura della pista che ...