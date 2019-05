Ellen Stofan | ex scienziata capo della Nasa | “L’inclusione delle donne nella scienza è la

wired

(Di mercoledì 8 maggio 2019)(foto: Amanda Edwards/Getty Images) Milano – Alle ragazze voglio dire: “Trovate la vostra strada senza preoccuparvidifficoltà e senza farvi scoraggiare, anche quando sembra davvero complicato”. Così, chief scientisttra il 2013 e il 2016 e oggi adell’Air and Space museum allo Smithsonian, ha concluso il suo intervento di lunedì mattina sul palco di StemintheCity 2019, al teatro alla Scala di Milano. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa mira a diffondere la cultura nelle discipline Stem (, tecnologia, ingegneria, matematica), con l’obiettivo di eliminare quei pregiudizi culturali che portano le ragazze ad abbandonare i percorsi di studio e di carriera in queste aree. Un punto ribadito anche da Roberta Cocco, assessore alla trasformazione digitale del Comune di Milano: “Sempre più ci ...

