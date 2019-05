TelevideoRai101 : Conte:vigilare sui rigurgiti antisemiti - LaPresse_news : Shoah, Conte: Oblio alleato odio, vigilare su rigurgiti antisemiti -

"L'oblio è il più micidiale alleato dell'odio, rischia di far rivivere,seppur in forme diverse,gli orrori di quel passato. Occorredi fronte al riaffiorare, in forme latenti o esplicite, di forme dismo". Lo ha detto il premierche ha incontrato 800 ragazzi russi, di origine ebraica, a Roma al Tempio Maggiore. "Lo smarrimento della ragione collettiva che sperimentammo nel secolo scorso non è fugato per sempre", E ha sottolineato che "ancora oggi assistiamo a episodi di riprovevole violenza".(Di mercoledì 8 maggio 2019)