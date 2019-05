Cassazione | bimbi con due papà | no alla trascrizione in Italia

Bimbi con due padri - Cassazione : "No a trascrizione in Italia" : La Cassazione dice no alla trascrizione in Italia a Bimbi con due padri . Lo hanno deciso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12193, pubblicata oggi, la quale ha rigettato la ...

Bimbi con due papà? Il no della Cassazione alla trascrizione in Italia : Francesca Bernasconi Gli ermellini: "Si pone in contrasto con il divieto alla maternità surrogata" In Italia è vietata la trascrizione nei registri civili del provvedimento che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore concepito con la tecnica della maternità surrogata e una persona che non abbia con lui alcun rapporto biologico. Lo hanno deciso le sezioni unite della Corte di Cassazione che, mediante una sentenza di oggi, ...