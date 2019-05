Auto a guida autonoma in Italia | c' è il via libera alla prima sperimentazione

gqitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il ministero dei Trasporti ha dato il viasu strada pubblica del primo veicolo anoma in. Dopo il parere positivo espresso dall'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road il 22 marzo, la Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato l'rizzazione, con la quale si dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni dinoma su strada pubblica nella penisola. Il ministro Danilo Toninelli ha commentato il passo via Facebook: «Questo Ministero guarda al futuro e alle nuove tecnologie per la sicurezza e la serenità di chi viaggia». La direzione competente del Mit ha concluso con esito positivo le necessarie verifiche sul veicolo oggetto della, della VisLab S.r.l., società controllata da Ambarella Inc, unica ad aver presentato domanda dirizzazione per i ...

c_appendino : Con il via libera alle sperimentazioni da parte del @mitgov potremo dare inizio ai test per l'auto a guida autonoma… - FrancescoBonif1 : La crescita è a zero ma in compenso salgono le AUTO BLU: +10% nell'ultimo anno. I comuni di Roma e Torino, entramb… - NOVA_is_back : RT @_clairebal: Guida autonoma, prime autorizzazioni ai test su strada in Italia: le auto robot a Torino e Parma @LaStampa -