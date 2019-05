Trombetti | “De Laurentiis comunica male | ma tremo all’idea di un Napoli senza di lui”

ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2019) Guidoè uno storico professore di analisi matematica dell’Università degli Studi diFederico II. Il libro che ha scritto in tandem con Angelo Alvino, ‘Elementi di Matematica 1’, è stato un must per chiunque abbia dovuto sostenere l’esame di Analisi 1.è stato rettore, politico, sportivo. Tifosissimo del, firma un elzeviro su Repubblica il martedì, che spesso dedica ai temi dell’azzurro. Abbiamo voluto coinvolgerlo nel dibattito suldi DeCosa c’è alla radice dell’odio verso De«Diciamo la verità: il presidente non ha il dono della simpatia. Questa però è anche la sua forza, perché è riuscito ad isolare la squadra da una serie di influenze negative che in città ci sono sempre state».Intende dire che l’ha protetta?«In un certo senso sì. Il suo negarsi al rapporto fisico con i tifosi, lo ...

