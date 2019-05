Smart Road | dal Mit primo sì ai veicoli a guida autonoma su strada

Smart Road : via alla sperimentazione delle auto autonome anche in Italia : (Foto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) È stata approvata positivamente e all’unanimità la prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche Italiane come comunicato dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un passaggio ampiamente pronosticato, ma comunque era da ottenere per avviare l’iter che ...