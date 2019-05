Siri non risponderà ai pm - da lui solo una memoria. Oggi l’interrogatorio del consulente di Salvini - Paolo Arata : Al centro delle contestazioni per Paolo Arata anche le pressioni verso alcuni politici, per la nomina dell’amico sottosegretario

Caso Siri - Conte : "Non andremo alla conta"<br>Salvini : "Io sono assolutamente tranquillo" : Aggiornamento - Mentre il Premier Giuseppe Conte promette che mercoledì in Consiglio dei Ministri non si andrà "alla conta" sul Caso Siri, il suo vice pentastellato Luigi Di Maio, sull'ipotesi di andare ai voti, dice:"Sconsiglierei. Non abbiamo mai parlato né di rimpasti né di crisi di governo. Noi non abbiamo nessuna strategia verso Salvini. Semplicemente il tema Siri riguarda la corruzione e addirittura si parla di mafia. Su questa roba noi ...

Su Siri continua muro contro muro tra Lega e M5s. Di Maio : “Io non arretro” : Poco più di 24 ore di tempo per trovare una soluzione al caso Siri, comporre la frattura tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed evitare una pericolosa conta nel Consiglio dei ministri in programma mercoledì mattina alle 10. E' la missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese con le tensioni, mai così alte, tra Lega e M5s. I 5 stelle continuano a chiedere le dimissioni di Siri, puntando ad evitare l'arrivo nella seduta del ...

I 5 stelle non arretrano su Siri - Conte confida che in Cdm non si voterà : “Non ci sarà nessuna conta in Consiglio dei ministri”. Giuseppe Conte getta secchiate sul fuoco. I suoi assicurano che non c’è stato nessun incontro, nessun contatto particolare con Matteo Salvini che abbia avuto a tema il caso di Armando Siri. Ma a Palazzo Chigi qualche segnale dalla Lega è filtrato, e si scommette sul fatto che che l’aria sia cambiata. Perché chi è vicino al presidente ...

Caso Siri - la soluzione nel CdM di mercoledì. Conte : 'Sorprese? Non ci saranno'. Ombre per un mutuo : La procura di Milano ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati, in relazione all'acquisto di un immobile a Bresso, nel milanese, da parte del sottosegretario alle Infrastrutture e ...

Giuseppe Conte - sfregio finale alla Lega sul caso Armando Siri : "Non sono un arbitro - ma il premier" : Sempre più sfacciatamente grillino. Si parla del premier, Giuseppe Conte, ormai allo scontro totale con la Lega di Matteo Salvini sul caso Armando Siri. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario del Carroccio e dopo aver chiesto "una inutile conta nel CdM che vedere il M5s in maggioranza",

Siri : Conte - "Consiglio dei ministri mercoledì - non andremo alla conta" : Giuseppe Conte ha confermato che il consiglio dei ministri è stato "convocato mercoledì". "Non andremo alla conta", ha risposto il presidente del Consiglio ai cronisti che gli chiedevano se e come si risolverà mercoledì il caso di Armando Siri, del quale Conte dovrebbe in tale occasione proporre la revoca. "Ci vedremo mercoledì mattina in Cdm e anche questo problema troverà soluzione", ha aggiunto Conte parlando con i ...

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta. Lega dice che ho perso ruolo da arbitro? Faccio il premier - è diverso” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta”. Romeo (Lega) : “Alla fine accetteremo scelta del premier” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

Siri - Romeo (Lega) : “Nessuna crisi di governo e non si andrà alla conta. Se si dimette è scelta personale” : Mentre spunta una nuova inchiesta riguardate l’acquisto di una palazzina a Bresso la posizione della Lega sul sottosegretario Armando Siri non cambia. Il presidente dei senatori del ‘Carroccio’, Massimiliano Romeo è categorico: “Per la Lega Siri non si deve dimettere, ma questo caso non farà cadere il governo. Se poi prima del Cdm Siri dovesse decidere di dimettersi, questa è una sua scelta personale” ed ...

Siri indagato - Crimi : “Si dimetterà prima del Cdm - non ci sarà nessuna conta tra ministri del M5s e leghisti” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Vito Crimi, fuori da Montecitorio, esclude conseguenze dalle possibili dimissioni del sottosegretario leghista, Armando Siri. “Non credo si arriverà alla conta nel Consiglio dei ministri fissato per mercoledì e credo che Siri si dimetterà prima“. Poi aggiunge: “Non ci sarà nessuna crisi”. L'articolo Siri indagato, Crimi: “Si dimetterà ...