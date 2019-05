Salvini | perché i Popolari di Orbán non lo vogliono per ora in Europa

Susanna Ceccardi scatenata contro Elisa Isoardi : 'Godo a vederla rosicare. Perché Matteo Salvini...' : Susanna Ceccardi , sindaco leghista di Cascina e candidata alle europee con la Lega, a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, parla di politica ma anche di donne famose. Selvaggia Lucarelli , sul Fatto Quotidiano , l'ha definita la 'spietata delfina di Salvini'. Si ritrova in queste parole?. 'E' la Lucarelli ad esser spietatissima: ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e quella frecciatina a Salvini : 'Ecco perché le mie storie finiscono' : Dopo la rottura con Matteo Salvini, la vita sentimentale di Elisa Isoardi è sotto i riflettori del mondo del gossip, che non si fa scappare neanche una frase della conduttrice, come accaduto durante l'...

Salone del Libro di Torino 2019 - c’è l’editore “fascista” di Salvini : rinunciano Wu Ming - Ginzburg e Zerocalcare. Murgia : “Io vado proprio perché ci sono i neofascisti” : Polemiche e defezioni al Salone del Libro di Torino. La casa editrice Altaforte – il cui editore Francesco Polacchi ha rivendicato a Un giorno da pecora di essere “fascista nell’unico senso possibile” – parteciperà all’evento presentando l’autobiografia di Matteo Salvini “Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio“ scritta da Chiara Giannini con prefazione di Maurizio Belpietro. Una ...

Mentana : "Vi dico perché Salvini non è fascista" : 'Non è vero che Salvini è fascista'. Parola di Enrico Mentana che - in un'intervista a Libero - spegne gli allarmismi della sinistra sul presunto ritorno del fascimo. 'È evidente che in questo momento ...

Matteo Salvini - blitz anti immigrazione clandestina : "Ora capite perché mi attaccano e minacciano di morte?" : Dieci arresti tra Lombardia e Piemonte, tra cui alcuni pubblici ufficiali, accusati tra le altre cose di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, corruzione e alterazione di documenti per rilasciare titoli di soggiorno. E Matteo Salvini, dal Viminale, ringrazia la Polizia e annuncia:

Perché la democrazia è ancora il minore dei mali - nonostante Trump e Salvini - : Adam Przeworski , teorico della democrazia di fama mondiale e professore ordinario di Scienza della Politica presso il Wilf Family Department of Politics della New York University, pubblica Perché ...

Stop dei giudici al «decreto Salvini». Il vicepremier : perché non si candidano? : Un nuovo caso a Bologna: due migranti ammessi al registro dell’anagrafe. Poche settimane fa una vicenda analoga in Toscana

Franco Bechis - il grave errore di Conte su Siri : "Cosa non torna e perché ora Salvini avrà mani libere" : Forse Giuseppe Conte non aveva altra scelta, "perché come politico è una creatura dei grillini". Ma aver eseguito su Armando Siri l'ordine del suo "azionista di maggioranza, che è il M5s", altro non è se non uno "sgambetto a Matteo Salvini". Sul Tempo il direttore Franco Bechis analizza la scelta de

"SIRI SI DIMETTA"/ Ecco perché Salvini deve accettare il diktat di Conte : Ieri Conte ha preso una decisione su Siri, dicendo che proporrà la sua revoca in Cdm. Salvini: "Conte deve spiegare". Ma così salva il governo

Otto e mezzo - Carofiglio farnetica contro Salvini sul 25 aprile : perché vuole processare il vicepremier : A Otto e mezzo l'ex senatore del Pd Gianfranco Carofiglio è tornato sulle polemiche del 25 aprile e sulla scelta del ministro dell'Interno Matteo Salvini di non partecipare ai cortei organizzati dall'Anpi, preferendo stare a Corleone per le celebrazioni con gli agenti di polizia. Secondo l'ex magist

"Perché Matteo Salvini ha paura di CasaPound". Antonio Padellaro - vergogna in diretta del grillino rosso : "Salvini prima o poi deve sbattere il muso su Casapound". Lo afferma Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano in diretta su La7 a Tagadà. Il giornalista, nel salotto di Tiziana Panella, attacca il leader della Lega senza mezzi termini: "Ricordiamo l'episodio dell'edificio occupato da CasaPound nel cen

Ecco chi è Armando Siri e perché conta così tanto per Salvini : Non appena il nome di Armando Siri è venuto fuori Matteo Salvini ha cominciato a difenderlo a spada tratta, mettendosi contro prima il Movimento e poi lo stesso Premier Conte. Un atteggiamento del genere rende quindi necessario un approfondimento su quelli che sono i rapporti che legano il sottosegretario Armando Siri a Matteo Salvini. Partiamo dall’inizio: Chi è Armando Siri? Il Sottosegretario leghista, non è della Lega o almeno non lo ...