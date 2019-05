RAGE 2 sarà separato dal capitolo originale nel gameplay e nella storia

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019) L'è uscito nel 2011. Mentre il gioco è stato venduto abbastanza bene, ha ricevuto recensioni contrastanti e questo è in parte il motivo per cui l'annuncio del sequel è stato così sorprendente. Inoltre, l'imminente2 sembra avere un aspetto molto diverso rispetto al predecessore, tanto da sembrare quasi una nuova IP, come rivelato in un'intervista da Tim Willits di id Software.Willits ha parlato con Dualshockers dei risultati che desiderava ottenere con2 e le lezioni apprese dall'. Una grande lezione imparata è stata quella di non affrontare un gioco open world senza la tecnologia progettata per i titoli open world - ed è per questo che hanno fatto affidamento su Avalanche Studios e sulla tecnologia open world specifica (Apex Engine) per lo sviluppo del gioco.Più interessante, però, Willits ha anche discusso di come nonnecessario aver giocato ...

