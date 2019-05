On Air | Lazio e Roma | rischio flop Calcio | la lista dei baby d' oro

On Air : La Roma spera. Lazio da incubo. L'Ajax sogna il triplete : Roma - La Roma pareggia 1-1 a Marassi contro il Genoa e mantiene ancora accese le speranze di entrare in Champions . Avanti con El Shaarawy i giallorossi si sono fatti riprendere al 91' da Romero , ci ...

On Air : Ronaldo - «Io umile e concreto». Lazio-Adekanye - c'è la firma : Come si legge sulle pagine de "Il Corriere dello Sport" in edicola oggi il diesse Igli Tare è riuscito a strappare un anno in più rispetto alle richieste del giocatore che chiedeva un triennale. ...

SriLankan Airlines ha registrato il 10 per cento di cancellazioni di voli in più - dopo gli attentati di Pasqua : Il CEO di SriLankan Airlines, la compagnia aerea di bandiera srilankese, ha detto che la società ha registrato un 10 per cento di cancellazioni in più sui propri voli nella scorsa settimana, e di aspettarsi che la percentuale salga ancora. Kishu Gomes,

Apple AirPods 3 : arrivano con cancellazione del rumore : Per restare aggiornati sul mondo Apple e della tecnologia continuate a seguirci. Fonte foto di copertina: Pixabay

On Air : C'è la Lazio dopo la Juve. Ranieri vuole il quarto posto. : ROMA - I numeri parlano chiaro: in Italia dopo la Juventus vince solo la Lazio . Almeno questo è quanto successo nelle ultime due stagioni nettamente dominate dai bianconeri con 2 scudetti, una ...

On Air : Milan-Lazio - allerta massima. Atp Finals a Torino : oggi l'annuncio : La giusta ricompensa per il grande lavoro che la federtennis ha svolto negli ultimi mesi, sostenuta dall'amministrazione locale, dal Coni , dalla neo nata Sport e Salute e dal Governo . Torino ha ...

On Air : Lazio - Lotito furioso. L'Atalanta vola al quarto posto : ROMA - Il presidente della Lazio Claudio Lotito è piombato a Formello ed ha tenuto a rapporto squadra e tecnico: su tutte le furie per l'ultima sconfitta contro il Chievo ha chiesto una reazione con ...

On Air : Lazio e Roma - caccia alla Champions. Fognini - sogno finale : Prima, alle 13,30, l'altra semifinale tra la sorpresa Daniil Medvedev , che ha eliminato il numero uno al mondo Novak Djokovic e Dusan Lajovic che aveva battuto il nostro Lorenzo Sonego . Di Enrico ...

American Airlines - estese al 19 agosto cancellazioni voli per stop B737 MAX : Lo "stop" a terra forzato dei Boeing 737 MAX 8 e 9 dopo i tragici incidenti in Indonesia ed Etiopia che hanno provocato la morte di oltre 300 persone sta provocando seri disservizi alle aerolinee che ...

Torino-Cagliari - CAiro polemizza sull’arbitraggio e punge il Milan : “se guardi la partita contro la Lazio…” : Al termine del match di Serie A tra Torino e Cagliari infuriano le polemiche sull’arbitraggio: le parole al veleno del presidente del Torino Urbano Cairo “Mi è sembrato un arbitraggio molto squilibrato. Io non so cosa abbia detto Zaza per meritarsi l’espulsione, ma so cosa ha detto Barella che ha mandato a quel paese l’arbitro. Se espelli un giocatore a fronte di un’imprecazione, che non so se ci sia stata o meno, fai una cosa ...

On Air : Rizzoli «Giusto il rigore per la Lazio». Figo «Juve favorita in Champions» : ROMA - 'C'erano entrambi i rigori'. Nel giorno dell'incontro fra arbitri, società e capitano il designatore Rizzoli torna sugli episodi più discussi dell'ultimo turno di campionato, il tocco di mano ...

On Air : La Lazio frena. Ronaldo punta l'Ajax : ROMA - La Lazio viene fermata in casa dal Sassuolo e frena la sua rincorsa Champions . Avanti con Immobile su rigore i biancocelesti prima si fanno recuperare da Rogerio poi vanno sotto a 2' dalla ...

On Air : Stadio della Roma al voto. Lazio - allarme diffidati : ... come sicurezza e dogane, e 'quelle infrastrutture di interesse generale, utili indipendentemente dai Giochi', ha spiegato il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti , che ha consegnato il ...

On Air : Lazio - colpo da Champions. MotoGp - domina Marquez : Il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso che invece hanno duellato a suon di sorpassi-spettacolo risolto solo all'ultimo. Era ...