Monchi vuole portare Di Francesco al Siviglia

sportmediaset.mediaset

(Di martedì 7 maggio 2019) La stima reciproca tra Ramoned Eusebio Dicontinua ad essere tanta e potrebbe prestoa una nuova collaborazione. I quotidiani spagnoli, infatti, danno l'ex tecnico ...

Sport_Mediaset : I quotidiani spagnoli: '#Monchi vuole portare #DiFrancesco al Siviglia'. - zazoomblog : «Monchi vuole Di Francesco: tecnico in pole per il Siviglia» - #«Monchi #vuole #Francesco: #tecnico - salvione : «Monchi vuole Di Francesco: tecnico in pole per il Siviglia» -