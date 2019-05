Libia | Conte vede Serraj | ora stallo ma lo scenario è critico

Libia - nel suo "tour della disperazione" Sarraj si affida a Conte : Il suo appare un “tour della disperazione”. Un premier assediato a Tripoli, bussa alle porte delle cancellerie europee che, a parole, dicono di sostenere il Governo di accordo nazionale (Gna) del quale Fayez al-Sarraj è il premier. È iniziato da Roma, il primo viaggio all’estero che Sarraj compie dopo il 4 aprile, giorno dell’avvio dell’”Offensiva per Tripoli” scatenata dall’uomo ...

Libia - Serraj a Roma incontra Conte 'Aiutateci a fermare l aggressione di Haftar' : Il problema però è che nessuno dei libici per il momento sembra interessato a una tregua: Haftar perché se interrompe il suo assalto entra in crisi politica assai profonda. E Serraj perché se accetta ...

Libia - incontro Conte-Sarraj : “Italia ci sostenga in Europa”. Haftar cattura pilota di Tripoli : “È un portoghese” : L’Italia deve riconfermare il suo ruolo di leader europeo nel sostegno al governo di Accordo Nazionale libico guidato da Fayez al-Sarraj. È questa, dopo un’ora e mezza di incontro a Roma, la richiesta che il premier della Libia sostenuto dalle Nazioni Unite ha rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Al-Sarraj “si è appellato agli amici italiani affinché compiano maggiori sforzi, visto il peso internazionale e il ...

Libia : Conte a Sarraj - stop a violenza : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Nell'incontro con Fayez al-Sarraj, il premier Giuseppe Conte ha "ribadito il forte impegno del governo italiano per rivitalizzare un processo politico efficace e sostenibile". Lo ...

Libia - Conte : "Dialogo - evitare violenze" : 15.35 "Presto incontrerò il generale Haftar", ha detto il presidente del Consiglio Conte,poche ore dopo il colloquio a Palazzo Chigi con il premier del governo di accordo nazionale libico al Serraj. La situazione è "di stallo,ma critica". Conte ha ribadito "l'impegno per rivitalizzare un processo politico, avviare un dialogo,evitare spirali di violenza" Da parte sua, il premier libico al Serraj ha chiesto "agli amici italiani,visto il peso ...

Libia - vertice Conte-Al Serraj/ "Presto vedrò Haftar" : premier Tripoli in tour Ue : Libia, vertice Conte-Serraj a Roma: 'presto conto di vedere anche Haftar'. La soluzione, la guerra e le vittime: tour premier di Tripoli nelle Capitali Ue

Libia : Sarraj chiede più sforzi a Conte : ANSA, - IL CAIRO, 7 MAG - Il premier libico Fayez al-Sarraj, nel suo incontro a Roma con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "si è appellato agli amici italiani affinché compiano maggiori ...

Libia - Conte : confido di incontrare presto anche Haftar : Roma, 7 mag., askanews, - 'confido di incontrare direttamente presto il generale Haftar. A tutti gli attori anche a quelli internazionali sto cercando di rappresentare come non ci sia una prospettiva ...

Libia - anche durante il Ramadam continua battaglia per Tripoli. Domani Serraj da Conte : Nonostante l'inizio del Ramadan e un appello dell'Onu per una tregua umanitaria di almeno una settimana, il generale Khalifa Haftar ha spronato i suoi soldati a proseguire la battaglia per la conquista di Tripoli. In un comunicato letto ieri sera in tv da un portavoce dell'Esercito nazionale libico di cui e' comandante generale, Haftar ha chiesto a militari e soldati "di proseguire la battaglia della lotta contro il terrorismo", riporta il sito ...

Libia : visita lampo di Serraj in Italia - incontrerà Conte : Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli Fayez al-Serraj incontrerà il premier Italiano Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Serraj arriva in Italia per chiedere il sostegno contro l'...

Libia - domani a Roma il vertice Conte-Serraj : Viaggio lampo in Italia per il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che in giornata raggiungerà Roma accompagnato da una delegazione di diplomatici e capi militari per una serie di incontri finalizzati ad ottenere il massimo supporto del governo di Giuseppe Conte nel bloccare le milizie del generale Khalifa Haftar che in queste ultime settimane hanno già provocato la morte di 300 persone nella loro avanzata verso ...

Libia - oggi Serraj a Roma vedrà Conte : 9.34 Missione a Roma per Fayez Serraj. Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli sarà ricevuto oggi dal premier Conte. La visita a Roma di Serraj avviene a poco più di un mese dall'avvio dell'offensiva contro Tripoli del generale Haftar, costata finora la vita a centinaia di persone.Nei giorni scorsi Conte e Serraj hanno avuto diversi colloqui telefonici per discutere della situazione: l'Italia insiste per un cessate il fuoco al ...