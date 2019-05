Giga Wrecker Alt - recensione

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019)Alt. è l'edizione per console dell'originale, pubblicato nel 2017 solo per PC. La nuova versione di questo puzzle game a piattaforme (con una sempre benvenuta spruzzatina metroidvania), prevede l'aggiunta di tante nuove stanze da esplorare durante la campagna principale, un personaggio che accompagna la protagonista in grado di dare suggerimenti sulla maniera in cui risolvere gli enigmi ambientali, e l'inserimento di un'ottima localizzazione in lingua italiana di menu e dialoghi a schermo.Ultima, ma non meno importante, la modalità Ironman, ovvero una nuova, benvenuta sfida per chi ha già spolpato il gioco ai tempi del lancio e non vede l'ora di cimentarsi ancora una volta nella battaglia tra Reika e i robot Ajeet.La trama diAlt. è inalterata rispetto alla sua versione originale: in un mondo devastato dall'invasione di alieni robotici in cerca ...

Eurogamer_it : Giga Wrecker Alt.: i cyborg sono belli, in uniforme da studentessa lo sono di più. #recensione - NindiesAtHome : Oggi arriva GIGA WRECKER ALT. - Nuovo esperimento di Game Freak -