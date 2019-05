Europa League – E’ tempo di semifinali | TV8 trasmette in chiaro in diretta i punti

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019): leinsu TV8, ecco quando e come vederle Destinazione stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. L’arriva al suo penultimo atto, che designa le finaliste che si contenderanno, il prossimo 29 maggio, la coppa che garantisce anche un posto in Championse in Supercoppa europea. Per non perdersi neanche un’emozione delledi ritorno, TV8 propone ”Gol”, in onda giovedì 9 maggio, alle ore 21.00 (lo studio pre-partita dalle ore 20.30) con collegamenti continui con Valencia e Londra per seguire, con rimbalzo di linea inreale, tutte le azioni più importanti, che potrebbero risultare decisive per decretare il nome delle due finaliste.Occhi puntati, quindi, sullo stadio Mestalla, dove il Valencia punta a ribaltare la sconfitta per 3-1 subita sette giorni fa in casa dell’Arsenal. A ...

