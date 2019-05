Canottaggio | Coppa del Mondo Plovdiv 2019 | programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Con gruppo olimpico della Nazionale italiana diin ritiro a Sabaudia per preparare al meglio gli Europei che si disputeranno dal 31 maggio al 2 giugno a Lucerna, scatta in questo fine settimana ladel, che dunque partirà senza l’Italia, con la tappa di, in Bulgaria, inda venerdì 10 a domenica 12.Venerdì 10 la sessione mattutina sarà dedicata alle batterie, mentre quella pomeridiana ai ripescaggi, mentre sabato 11 ci sarà soltanto la sessione mattutina, che si aprirà con le Finali C delle specialità olimpiche, proseguirà con semifinali e ripescaggi e si concluderà con le Finali B ed A delle specialità non olimpiche.Domenica 12 gran finale con la sessione mattutina dedicata alle Finali B ed A delle specialità olimpiche. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming sul sito worldrowing.com.deldi ...

zazoomnews : Canottaggio Coppa del Mondo 2019: il calendario e le date delle tre tappe. Il programma completo - #Canottaggio… - zazoomblog : Canottaggio Coppa del Mondo 2019: il calendario e le date delle tre tappe. Il programma completo - #Canottaggio… -