A Istanbul si rivota per il sindaco I rivali di Erdogan | è una dittatura

A Istanbul si rivota. Annullata la vittoria dell’opposizione (come voleva Erdogan) : A Istanbul è tutto da rifare. Con un annuncio a sorpresa la Commissione elettorale suprema della Turchia (Ysk) ha accolto i ricorsi per presunti brogli presentati dalle forze a sostegno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ed ha così deciso di ripetere le elezioni amministrative tenutesi lo scorso 31 marzo. La decisione non è appellabile...