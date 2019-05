tuttoandroid

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il premio di oggi 6 Maggio 2019 perche hanno aderito al programma di fedeltà gratuitoay riguarda unodel 15%alpresenti in tutta Italia. Se il clienteintende richiedere il regalo dovrà cliccare su “Richiedi il Regalo” nella sezioneay dell’app ufficiale My, dopodiché riceverà un codice coupon via SMS, o nell’email indicata in fase di registrazione, valido fino al 2 Giugno 2019 e sarà utilizzabile per acquistare libri o altri prodotti presentifisiche (con la sola esclusione di valori bollati, prodotti da edicola, smartbox e e-reader), ma non sul sitoal.it.L'articoloil 15% dialadgiàproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Wind regala il 15% di sconto nelle librerie Giunti al Punto ad alcuni già clienti - NoJonas_NoLife : E proprio quando stai finendo i giga, la wind te ne regala 50!! Grazie wind, avete il mio cuore ?????? - mondomobileweb : Wind regala il 15% di sconto nelle librerie Giunti al Punto ad alcuni già clienti -