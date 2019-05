Udine | via libera alla raccolta porta a porta

Serie A Udinese - Tudor : «Giocando così ci salviamo» : BERGAMO - "Quando si perde non si è mai contenti. Ma ho fatto i complimenti alla squadra: abbiamo giocato con intensità e voglia di far male. E sono fiducioso, ho detto ai ragazzi che giocando sempre ...

Far East Film Festival - Udine capitale della nuova Via della Seta : Dal 26 aprile al 4 maggio , Udine diventa per la 21a volta la capitale del cinema asiatico con la più grande rassegna cinematografica al mondo dedicata all'estremo oriente: il Far East Film Festival , ...

Via Fillak - otto mesi di solitUdine : riapre la strada sotto il Ponte : Solo silenzio e vuoto. Polvere e vento. In via Walter Fillak, la grande arteria che passa sotto il Ponte, nulla sembra essere diverso. otto mesi e 5 giorni dopo il crollo che ha cambiato tutto, a ...

Udine - un tavolo per la viabilità in centro storico : Dopo la bocciatura del referendum consultivo per dire no alle auto nel cuore di Udine , il Comitato Autostoppisti invita l'amministrazione comunale ad attivare un tavolo di concertazione che affronti ...

Copa Sudamericana - problemi d'altitUdine? L'Union de Santa Fe va ko nonostante il Viagra! : Non sarà la prima né l'ultima volta che l' altitudine condiziona gli incontri di calcio in Sudamerica, uno scoglio per le formazioni in trasferta da affrontare con tutti i mezzi possibili. Ne sa ...

Festa scudetto rinviata : la Spal ha battuto la Juve 2-1 Dzeko regala tre punti alla Roma : con l’Udinese è 1-0 : A Ferrara i bianconeri «di scorta» cadono dopo il vantaggio di Kean: l’ottavo tricolore consecutivo non è in discussione e può arrivare già domenica. Ossigeno per gli emiliani

Genoa - Prandelli archivia il diverbio di Udine : 'Per me il discorso è chiuso' : La lite di Udine avvenuta tra alcuni suoi giocatori è già archiviata. Cesare Prandelli guarda avanti e pensa al prossimo appuntamento che il suo Genoa avrà al Ferraris contro l'Inter. Un'occasione per dimenticare il flop del Friuli, ma anche per ricompattarsi dopo lo spiacevole episodio avvenuto negli spogliatoi durante l'intervallo del match coi bianconeri. Cesare Prandelli sul diverbio di Udine: 'I ragazzi hanno chiesto scusa' "Appena sono ...

Cantieri in città : asfaltature in via Colugna a Udine : Cantieri aperti in diverse zone della città, a Udine. Lunedì 25 marzo verrà effettuato il montaggio della gru per il cantiere relativo alla ristrutturazione della biblioteca comunale di piazza Marconi,...

Udinese : via Nicola - in arrivo Tudor : 12.44 L'Udinese esonera Davide Nicola. Fatali al tecnico le sconfitte con Juventus e Napoli, oltre che il quint'ultimo posto in classifica insieme all'Empoli ad un solo punto dal terz'ultimo occupato dal Bologna. Al suo posto dovrebbe tornare Igor Tudor. Lo scorso anno il croato salvò i friulani,rilevando nelle ultime quattro giornate Massimo Oddo che, a sua volta, era subentrato a Luigi Delneri.