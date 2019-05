Tra Cina e Stati Uniti è l’inizio della fine o la fine dell’inizio?

Cina - perché è sbagliato considerarla un «antagonista esTraneo» : ... anche se l'interpretazione attuale di tale insegnamento, sulla scorta della politica di Deng Xiaoping, è ben diversa da quella che in precedenza aveva adottato Mao Zedong. Insomma, i richiami agli «...

Warren Buffett : 'Escalation tensioni Tra Usa e Cina negativa per il mondo intero' : Un'Escalation nella controversia commerciali in corso tra Usa e Cina sarebbe negativa per tutto il mondo. A dirlo uno che di economia se ne intende, ossia Warren Buffett che parlando alla Cnbc ha sottolineato come il crollo del mercato azionario nel pre- market oggi dopo la minaccia del Presidente Donald Trump di aumentare ...

Il numero di giocatori PC in Cina supera la popolazione degli USA? Accadrà Tra qualche anno : La Cina è uno dei mercati a cui moltissime compagnie dell'industria videoludica guardano con estremo interesse e i numeri non possono che giustificare questo crescente investimento dei colossi del settore. Forte di 138.000 internet cafe (molto in voga in Cina e in generale in Asia) e di un segmento eSports che garantisce entrate da $6,3 miliardi nel 2018, questa grande nazione sembra non fermarsi più se si dà un'occhiata all'andamento del gaming ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard Trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - enTrambe le serie in perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

Playoff NBA - Jokic-Murray Trascinano Denver in gara-4 : 2-2 nella serie con Portland : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 112-116 I Nuggets sono stati abili nel corso di tutta la stagione a riportarsi immediatamente in carreggiata, anche dopo un brutto colpo, e in gara-4 contro ...

Top & flop - Genoa-Roma : El Shaarawy Trascinatore - che succede in difesa? : Un gol sul filo della sostituzione che sa di sliding doors che lancia sotto i riflettori del finale di stagione Stephan El Shaarawy e una difesa appannata nel momento cruciale. Ecco i top & flop della ...

United - addio Champions - Passo falso dell'Arsenal - Higuain Trascina il Chelsea al terzo posto : Il p enultimo turno della Premier League dice tanto in chiave Champions League . Il Chelsea batte 3-0 il Watford e vola al terzo posto, superando il Tottenham, ora a -1. L'Arsenal pareggia 1-1 contro ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fognini rienTra e vuole avvicinare la top ten. Tabellone complicato per gli azzurri : Il Masters 1000 di Madrid segna il ritorno in campo di Fabio Fognini. Il ligure è fermo per un infortunio alla coscia dalla meravigliosa finale di Montercarlo e rientrerà proprio sulla terra rossa spagnola. L’obiettivo del nativo di Arma di Taggia è quello di provare a ripetere il cammino nel Principato o comunque di ottenere un risultato importante che possa avvicinarlo alla top ten. Ovviamente resta l’incognita della condizione ...

Farias Trascina l'Empoli : l'Empoli e' ancora vivo. Nel lunch match della quartultima giornata della serie A, la squadra azzurra ha vinto, in casa, il derby toscano contro la Fiorentina per 1-0. Al 'Castellani', sotto una ...

NBA Playoff - Harden Trascinatore : Houston accorcia su Golden State : TORINO - Al Toyota Center vige la legge del 'Barba', gli Houston Rockets passano all'overtime contro i Golden State Warriors e tengono viva la serie, grazie soprattutto ai 41 punti di James Harden . ...

LIVE Italia-Germania 3-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : Esposito Trascina gli azzurri ad un successo meritatissimo! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

Primavera Napoli – Gaetano Trascina gli azzurrini verso la salvezza : Gli azzurri delle Primavera superano il Sassuolo in casa. Vincono 3-0 nella 12esima giornata di ritorno di campionato. Ci pensano Gaetano e Manzi. Primavera Napoli – Allo stadio Iannello di Frattamaggiore lo spettacolo è di colore azzurro, gli azzurrini impongono il loro gioco per tutto il match. I ragazzi di Baronio hanno bisogno dei 3 punti per sperare di restare nel campionato Primavera 1. Siamo al 26′ la sblocca Manzi che ...

Inter - il San Paolo Tratta Miranda : le cifre che lo avvicinano all'addio : IL SAN Paolo tratta - Secondo quanto riportato da Fox Sport in Brasile, il futuro del difensore brasiliano non sarà più all'Inter nononstante un contratto in scadenza 30 giugno 2020. Il San Paolo ha ...

Ucina e Agenzia Dogane : semplificazioni procedure per yacht exTra Ue : Roma, 3 mag., AdnKronos, - A seguito di un confronto con Ucina Confindustria Nautica - iniziato nel corso della passata edizione del Salone Nautico di Genova - l'Agenzia delle Dogane ha recentemente ...