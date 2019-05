Salvini | non vado da Fazio | è comunista

Salvini contro Fazio : 'Non vado ospite da comunisti con il Rolex pagato dagli italiani' : Matteo di nuovo contro , definito dal vicepremier un ' comunista con il Rolex '. 'Non vado ospite da comunisti come Fabio Fazio che hanno Rolex pagati dagli italiani', attacca il ministro dell'Interno,...

Salvini : governo si occupi di ridurre tasse - non di beghe : Roma, 6 mag., askanews, - Il governo dovrebbe occuparsi di "ridurre le tasse" e non di "altre beghe politiche". Lo ha detto Matteo Salvini durante un convegno ad Aversa, sottolineando di essere ...

Salvini contestato a Salerno - lui sfotte così : “Vi tengo da parte tre redditi di cittadinanza - non avete voglia di lavorare” : Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li ha presi in giro tirando in ballo il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal partner di governo, il M5s: “Si vede che voi non avete voglia di lavorare, vi tengo da parte tre ...

Migranti : Salvini taglia i fondi e la Caritas non partecipa più ai bandi : è scontro : Matteo Salvini sta traghettando la Lega verso un consenso che, secondo i sondaggi, pare crescente. Buona parte del suo successo è dovuta ad una campagna elettorale spesso fatta di toni aggressivi e che, in un certo senso, sembra parlare alla pancia della gente, come molti critici sottolineano. Tra i temi più cari al leader del Carroccio c'è senza dubbio quello legato alla sicurezza, legato, a suo dire, a doppio filo a quello delle frontiere. ...

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con Noemi in rianimazione non esitava a farsi selfie" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Che Tempo Che Fa - Saviano contro Salvini : "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego - informatevi!" : Un'umanità in guerra: potrebbe essere questo il titolo del blocco di Che Tempo Che Fa che ha visto ospiti, insieme, Aboubakar Soumahoro, il giovanissimo don Mattia Ferrari, imbarcato sulla Mare Jonio della Mediterranea, e Roberto Saviano in collegamento da New York.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, Saviano contro Salvini: "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego, informatevi!" pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2019 ...

Mentana : "Vi dico perché Salvini non è fascista" : 'Non è vero che Salvini è fascista'. Parola di Enrico Mentana che - in un'intervista a Libero - spegne gli allarmismi della sinistra sul presunto ritorno del fascimo. 'È evidente che in questo momento ...

Salvini - forse l’uomo dei grembiuli non ha capito quali sono i veri problemi della scuola : Matteo Salvini ha annunciato la sua intenzione di introdurre il grembiule obbligatorio nelle scuole per richiamare le nuove generazioni all’ordine e alla disciplina. Nell’Italia delle comparsate tristi si potrebbe derubricare l’uscita come la solita melliflua propaganda dell’uomo forte che vuole convincere le masse che sotto la sua tutela tutto tornerà sotto controllo: niente più delinquenza, niente più minori che perseguitano barboni e casi ...

Fabio Fazio a Salvini : “Non viene in trasmissione? Spiace - sarebbe stato interessante sentire la sua posizione” : Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa questa sera su Rai1 sulla decisione della Lega di non essere presente in trasmissione con nessun suo esponente, ha dichiarato: “Prima di cominciare la nostra puntata voglio leggere alcune righe che mi sono appuntato per fare una brevissima, ma doverosa, precisazione in nome del pluralismo a cui Che tempo che fa si è sempre attenuto. Questa sera, come forse saprete, dopo Forza Italia avremmo dovuto ...

Perché la democrazia è ancora il minore dei mali - nonostante Trump e Salvini - : Adam Przeworski , teorico della democrazia di fama mondiale e professore ordinario di Scienza della Politica presso il Wilf Family Department of Politics della New York University, pubblica Perché ...

"Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Salvini sfida il M5s - ma Di Maio non ci sta : Nessuno poteva immaginare che l'indagine che riguarda il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e...

Di Maio a Salvini : 'Con la corruzione non ci si tappa la bocca' : Roma, 5 mag., askanews, - 'Con la corruzione non ci si tappa la bocca, ci si parla e si chiede alle persone di mettersi in panchina'. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la trasmissione 'Non è ...

