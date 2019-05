Le piste ancora aperte sul caso Moro

agi

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le presenze 'estranee' in via Fani, i covi delle Brigate Rosse sparsi per Roma, il ruolo svolto dallo psichiatra americano Steve Pieczenik, e altro. A 41 anni dall'assassinio di Aldoe del ritrovamento del cadavere nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, parcheggiata in via Caetani, sono tanti i filoni di indagineaperti al vaglio della magistratura capitolina.Alcuni di questi sono stati alimentati dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta che ha messo a disposizione degli inquirenti gli esiti delle indagini svolte in buona parte dal tenente colonnello dei carabinieri Massimo Giraudo nella veste di consulente. Altri, come quello sul presunto coinvolgimento dei servizi segreti a bordo di una moto Honda in via Fani, a supporto del commando brigatista, nelle fasi 'caldissime' del rapimento dello statista Dc e dell'eccidio degli uomini della scorta, sono ...

