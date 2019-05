Io sono un guerriero | l’inno di un uomo malato di tumore diventa virale

repubblica

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un paziente del Pascale di Napoli scrive una poesia e raccoglie su facebook 500mila visualizzazioni, 16mila reazioni o oltre mille commenti

SkyTG24 : 'Ho combattuto come un guerriero, mi sono aggrappato alla vita con tutte le mie forze'. La commovente lettera scrit… - VanityFairIt : «Ho combattuto come un guerriero, mi sono aggrappato alla vita con tutte le mie forze, così come giorno dopo giorno… - allnews24eu : 'Sono un guerriero': inno di un paziente malato diventa virale - AllNews24 - 'Io sono un guerriero e combatto con… -