India | 19enne bruciata viva dal padre dopo un matrimonio proibito

tgcom24.mediaset

(Di lunedì 6 maggio 2019) La giovane è stata cosparsa di kerosene e data alle fiamme insieme al marito, di 23 anni, che lotta tra la vita e la morte

MediasetTgcom24 : India, 19enne bruciata viva dal padre per matrimonio proibito #india - ilpablito1 : RT @MediasetTgcom24: India, 19enne bruciata viva dal padre per matrimonio proibito #india - PossoAnche : RT @MediasetTgcom24: India, 19enne bruciata viva dal padre per matrimonio proibito #india -