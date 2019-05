Guerrina Piscaglia data in pasto agli animali? Chiesto risarcimento alla

Omicidio Guerrina Piscaglia - famiglia chiede maxi risarcimento ai frati e alla Diocesi : A cinque anni di distanza dalla scomparsa della donna il cui corpo non è mai stato ritrovato e dopo la condanna in via definitiva a 25 anni di reclusione per Padre Graziano, il marito e il figlio di Guerrina Piscaglia hanno inviato una richiesta di risarcimento danni all'ordine dei frati cui apparteneva padre Gratien e alla Diocesi di Arezzo in cui esercitava.