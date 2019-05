Guerra Gaza-Israele | quasi 30 morti dopo una pioggia di razzi

Israele. Cessate il fuoco a Gaza dopo giorni di Guerra : Un attacco su Gaza City, Ansa, . Tregua in atto tra Israele e Hamas dalle 7 di stamani ora locale, le 6 in Italia,, dopo la più grave escalation di violenza tra palestinesi e israeliani dalla guerra ...

Venti di Guerra in Medio Oriente - Gaza lancia 700 razzi verso Israele. Oltre venti morti : E' di 23 morti, 19 palestinesi e quattro israeliani il bilancio delle vittime degli scontri tra Gaza e Israele. Oltre 100 i feriti da entrambe le parti a causa dei piu' dei 700 razzi lanciati da Gaza verso Israele e per i raid dell'aviazione e dell'esercito israeliano. Tra le vittime palestinesi, due donne incinte e un neonato di 14 mesi, Oltre ad un alto funzionario di Hamas considerato il punto di contatto per il passaggio di soldi dall'Iran a ...

Gaza - la quarta Guerra per procura : Gaza, non è una fiammata ma una guerra. Una guerra per procura. Perché, secondo l’intelligence dello Stato ebraico, dietro la Jihad islamica – secondo Israele la principale responsabile delle centinaia di missili lanciati dalla Striscia contro le città frontaliere – c’è la lunga mano dell’Iran e del suo alleato libanese Hezbollah. guerra, dunque. La quarta guerra di Gaza.E il bilancio ...

Israele - razzi e bombardamenti nella Striscia di Gaza : escalation militare - sull'orlo della Guerra ufficiale : Venti di guerra in Israele. Sale il bilancio dei morti nelle violenze in Medio Oriente dove continua il lancio di razzi da Gaza e la risposta con raid aerei e bombardamenti da Israele. Secondo le notizie disponibili si contano nove palestinesi e tre israeliani uccisi negli attacchi. Inoltre secondo

Gaza tra Guerra e tregua - il patto non scritto Netanyahu-Hamas : Gli opposti si combattono e, nel farlo, si legittimano a vicenda, trovando una convergenza d'interessi nel farsi guerra e poi negoziare la tregua. Il prezzo di sangue e sofferenza è messo in conto, tanto a pagarlo è la popolazione civile della Striscia o gli israeliani costretti a fare dei rifugi anti-missili la loro seconda casa. L'importante è mantenere il potere. È il patto non scritto che lega, e non da oggi, la ...

Razzo su Tel Aviv : Hamas 'vota' Netanyahu - mentre inizia la quarta Guerra di Gaza - di U. De Giovannangeli - : Per la Regev, "dobbiamo tornare alla politica degli omicidi mirati, solo quando i leader di Hamas e della Jihad Islamica nella Striscia di Gaza sentono che vengono perseguitati e colpiti, ...