Di Maio | Siri va rimosso | getta ombre sul Governo

Caso Siri - Luigi Di Maio : Spaccatura con Lega è evidente - noi sulla mafia non transigiamo : Luigi Di Maio è tornato a parlare della polemica sul Caso di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "La cosa più importante ora è rimuoverlo perché getta delle ombre su tutto il governo - ha commentato il capo politico del Movimento 5 Stelle - Con la Lega sensibilità differenti, noi sulla mafia non possiamo transigere".

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Di Maio insiste : "Siri getta ombre su tutto il governo - va rimosso" : Il MoVimento Cinque Stelle non si tappa la bocca sul caso Siri, come gli era stato intimato ieri dal ministro dell'Interno Matto Salvini. Caso Siri, Salvini contro M5S: 'Tappatevi la bocca, è l'ultimo avviso' La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri. "La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che secondo me getta delle ombre su tutto il ...

Caso Siri - Di Maio : 'Niente crisi di governo se non la apre la Lega' : Il leader M5s, Luigi Di Maio, esclude una crisi di governo "a meno che non sia la Lega a chiederla dopo il voto in Consiglio dei ministri" sul Caso Siri. Il vicepremier spiega che "la spaccatura nel ...

Scontro continuo nel governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...

Caso Siri : botta e risposta tra Salvini e Di Maio : Di Maio attacca Siri mentre Di Maio lo difende. Ecco il clima a 48 ore dal Consiglio dei ministri. Si tema per la tenuta dell’esecutivo dopo la tornata elettorale europea. In piu’ ballo, infatti, c’è molto di più che un seggio a Strasburgo. Intanto il clima tra Di Maio e Salvini sarebbe sempre più infuocato dopo l’inchiesta di Report sul sottosegretario ai Trasporti Siri: avrebbe acquistato per la figlia, una ...

Siri : Salvini tappatevi la bocca - Di Maio faccia passo indietro : Salvini: "A chi mi attacca dico tappatevi la bocca, lavorate e smettete di minacciare il prossimo. E' l'ultimo avviso".

Nervi sempre più tesi tra Lega e M5s - Di Maio attacca su Siri e Salvini sbotta : 'Tacete - è l'ultimo avviso' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri chiamato a dirimere il caso Armando Siri i toni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a superare il livello di guardia . E se n la Lega n il M5S hanno alcuna ...