gazzetta

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ildi Antonio, libero dopo l'esperienza al Chelsea, è finito sotto i riflettori. Alcuni rumors accostano l'ex c.t. della nazionale a clubni, altri lo vedono più propenso per un'...

Tikitakacanale5 : #Conte alla fine dà un altro importante indizio @OfficialCiro: 'Le opzioni di Antonio? Torna in Italia!' #TikiTaka - press_pool : ? Conte, indizio sul futuro? 'Al 60% in Italia. Ma dove posso vincere...' - La Gazzetta dello Sport ? - infoitsport : Conte e quell'indizio sul futuro: 'Ancora nessun contatto, ma al 60% allenerò in Italia' -