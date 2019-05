Coldiretti | Giù le mani dalla nduja che è solo calabrese

Alimenti - Coldiretti : è necessario “scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità” : “Con 2,7 milioni di persone che in Italia sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è necessario scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità come gli alimentari“: è quanto chiede il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento al dibattito in corso sull’ipotesi di far salire l’Iva. “l’aumento dell’imposta rischia di riguardare – secondo la Coldiretti – anche ...