Calciomercato | 2 italiani nella Top 10 dei migliori Under 20

Calciomercato Inter : da Rakitic e Gundogan agli italiani Barella e Pellegrini (RUMORS) : La stagione si avvia a conclusione e l'unico obiettivo rimasto ai nerazzurri è il piazzamento in Champions League che, con la vittoria di ieri 14 aprile a Frosinone per 3-1, sembra avvicinarsi sempre di più. Dirigenza e tifosi se lo augurano non tanto per evitare una qualificazione al cardiopalma, come lo scorso anno contro i biancocelesti, quanto per avere i fondi ed il gradimento dei top player per la campagna acquisti. Nel mirino della ...