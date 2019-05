Disapprovava l’uomo che aveva sposato! Bruciata viva dal padre a 19 anni

(Di lunedì 6 maggio 2019) Una ragazza di 19è morta in seguito alle gravissime ustioni riportate dopo che suoledato fuoco insieme al neo sposo, un giovane di 23. È avvenuto in un villaggio del Maharasthra, nel cuore dell'India. I due ragazzi si era sposati sei mesi fa, ma le famiglie osteggiavano quell'unione perché provenienti da caste diverse. Così è morta Rukhmini, 19, giovanissima neosposa di Mangesh Ransing, 23, suo marito, anche lui vittima della rabbia del suocero. Lei non ce l'ha fatta, lui lotta invece tra la vita e la morte e tutto è avvenuto ad Ahmednagar Nighoj. Secondo la ricostruzione di Vijaykumar Botre, l'ufficiale di polizia locale che ha indagato sul caso, sarebbe stato ildella ragazza ad appiccare deliberatamente le fiamme sulla coppia, come punizione per aver disobbedito. Il matrimonio era stato osteggiato da entrambe le famiglie perché i due ragazzi appartenevano a due caste diverse, socialmente incompatibili.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...