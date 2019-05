Azzurri della Spada sul podio a Cali | Mara Navarria seconda | Marco Fichera terzo

Volley - primo raduno per l’Italia : 16 Azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Maribor 2019 : in Slovenia inizia la stagione della downhill. Atherton e Pierron favoriti - gli Azzurri ci provano : Domani a Maribor (Slovenia) scatterà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike, riservata alle gare della downhill. I più forti atleti del circuito si sfideranno su un percorso di 2,6 km con un dislivello di 450 metri. Il programma prevede sabato le qualificazioni, mentre domenica si svolgeranno le finali. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e gli italiani in gara. Partiamo dal femminile, in cui tutti i riflettori saranno ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : concluso il raduno degli Azzurrini - in 21 per la preparazione della rassegna iridata : Si è concluso oggi il raduno di due giorni della Nazionale Under 20 di Calcio che si è ritrovata a Roma in vista dei Mondiali di categoria in programma tra un mese esatto in Polonia (23 maggio-15 giugno). Il CT Paolo Nicolato ha visionato 21 ragazzi nati tra il 1999 ed il 2001. Nella rassegna iridata l’Italia affronterà nella fase a gironi Messico, Giappone ed Ecuador. L’elenco degli azzurrini che hanno partecipato al raduno: Portieri: ...

Scherma - GP FIE Seul 2019 : scelti gli Azzurri della sciabola. In pedana dodici uomini e dieci donne - assente Arianna Errigo : Nel weekend a Seul, in Corea del Sud, si terrà il GP FIE di sciabola: inizia il periodo di qualificazione che andrà a comporre il ranking olimpico fino al 31 marzo del prossimo anno. In terra sudcoreana si svolgeranno soltanto le gare individuali, nelle quali saranno impegnati ventidue azzurri, dei quali dodici uomini e dieci donne. assente nell’elenco Arianna Errigo. Al maschile vedremo all’opera Aldo Montano, Luca Curatoli, Gigi ...

Tiro a volo - i convocati dell’Italia per il raduno del trap : Azzurri in ritiro in vista della Coppa del Mondo : Albano Pera, DT della Nazionale italiana del trap, ha convocato sette azzurri per uno stage verso la tappa di Coppa del Mondo di Changwon, in Corea del Sud, che a metà maggio vedrà le tre prove della fossa olimpica. Ricordiamo che nel trap l’Italia ha conquistato le due carte olimpiche al femminile, mentre è a secco al maschile e, ovviamente, nella prova mista. Per la squadra femminile sono state convocate Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : bene gli Azzurri della carabina tre posizioni - tutti tra i migliori sessanta : Buone notizie da Pechino, in Cina, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: nella carabina tre posizioni 50 metri maschile tutti gli azzurri impegnati nelle eliminatorie odierne sono passati alle qualifiche di domani, quando saranno delineati gli otto finalisti. Marco De Nicolo, Lorenzo Bacci e Marco Suppini sono tra i migliori sessanta della prova cinese. Nel primo gruppo si è classificato settimo Lorenzo Bacci con 1173 e 63 ...

Gli occhiali Azzurri della "Napolitudine" per vedere - e immaginare - una vita migliore : Ha passato la boa dei novanta, Luciano De Crescenzo, ma la sua filosofia non ha perso freschezza. Bene lo sa un attore showman come Alessandro Siani che, sebbene sia nato mezzo secolo dopo, con lui ...

LIVE Mondiali curling - Italia-Svizzera in DIRETTA : Azzurri a caccia della vittoria per sognare i playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Gli azzurri scendono sul ghiaccio per continuare a inseguire la qualificazione ai playoff, al momento la nostra Nazionale occupa il sesto posto in classifica e ha già collezionato cinque vittorie negli otto incontri disputati: ogni successo è importante per rimanere in corsa e puntare ...

Ginnastica oggi diretta tv su Rai Due : i festeggiamenti per i 150 anni della Federazione - show degli Azzurri. Programma e orario d’inizio : oggi si svolgeranno i festeggiamenti per il 150° anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia. Si celebra un compleanno importante, al Teatro La Fenice di Venezia andrà in scena uno spettacolo superlativo con il meglio del nostro movimento pronto a esibirsi. Lo show sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, gratis e in chiaro per tutti gli appassionati e per il pubblico generalista. Uno show puro di 55 minuti pensato da Emanuela ...

La Ginnastica sbarca in diretta tv su Rai Due! Show per il 150° anniversario della Federazione - esibizione di tutti gli Azzurri : La Ginnastica è pronta per sbarcare su Rai Due. I festeggiamenti per il 150° anniversario della Federazione Italiana saranno infatti trasmessi in diretta tv sul secondo canale del network pubblico: l’appuntamento è per lunedì 1° aprile a partire dalle ore 18.40 per un preserale davvero imperdibile, al Teatro La Fenice di Venezia verrà messo in scena uno spettacolo di rara bellezza che avrà la ribalta sulla Rai, gratis e in chiaro per tutti ...

Biathlon - le percentuali della stagione degli Azzurri. Tra le donne alla fine la spunta Alexia Runggaldier : Al termine della stagione che ha incoronato Dorothea Wierer nella classifica generale femminile della Coppa del Mondo di Biathlon, alla fine la migliore al poligono risulta essere Alexia Runggaldier, che supera Lisa Vittozzi, la quale paga un’ultima tappa disastrosa, che probabilmente le ha fatto perdere la Coppa. Tra gli uomini il migliore è Thomas Bormolini, che supera di un’incollatura Lukas Hofer. Di seguito le percentuali ...

Giorgia Meloni - il clamoroso scippo nella terra della Lega : 35 big (la metà Azzurri) vanno coi "Fratelli" : Fratelli d'Italia fa il pieno di amministratori locali in Veneto e svuota le fila di Forza Italia. Ad annunciarlo è Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto che in una conferenza stampa spiega che «trentacinque amministratori locali, in rappresentanza di 25 comuni della p

Mancini carica gli Azzurri in vista di Italia-Liechtenstein - il messaggio social del Ct della Nazionale : Roberto Mancini ed il suo messaggio social prima della sfida valida per la qualificazione a Euro2020 contro il Liechtenstein Dopo la vittoria contro la Finlandia per 2-0, gli Azzurri si preparano alla sfida di martedì 26 marzo contro il Liechtenstein, valida per la qualificazione a Euro2020. Roberto Mancini, a seguito delle sue dichiarazioni sul match alla Dacia Arena, scrive sui social. “Una vittoria non scontata. – si legge ...

VIDEO Della Monica-Guarise - Mondiali pattinaggio artistico : riviviamo il free program degli Azzurri : Nicole Della Monica e Matteo Guarise non sono riusciti a rimontare dall’ottava posizione durante il programma libero dei Mondiali 2019 di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Saitama (Giappone) e si sono dovuti accontentare di quel piazzamento mettendo comunque in mostra un esercizio di assoluto spessore tecnico. Di seguito il VIDEO del free program di Nicole Della Monica e Matteo Guarise ai Mondiali 2019 di pattinaggio ...