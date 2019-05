Ancora una scossa di terremoto | le Marche continuano a tremare

Biella : Le buche colpiscono Ancora - seri danni ad una ruota in via Milano : Disagi alla circolazione nella giornata di ieri, sabato 4 maggio. Un 29enne di Graglia ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per un incidente occorso alla sua Audi. In particolare, il ...

L’Empoli spera Ancora - Diego Farias stende una spenta Fiorentina : crisi nerissima per i viola : Basta un gol nel secondo tempo alla formazione azzurra per stendere la Fiorentina, che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria L’Empoli torna a vedere la salvezza, la formazione di Andreazzoli stende la Fiorentina al Castellani e si avvicina sensibilmente all’Udinese, fermata sul pari ieri dall’Inter. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una vittoria fondamentale, ottenuta peraltro nel derby toscano con i viola, ...

CIR Junior - Rally Adriatico : Pollara Ancora vincente - Bottarelli Ancora sfortunato [Highlights VIDEO] : ... in testa all'articolo gli highlights video del weekend, firmati da ACI Sport,. Ma la lotta è stata quantomeno incerta, nonostante alla fine l'abbia spuntata l'equipaggio che bissa il successo ...

Previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia : Ancora qualche giorno di pioggia e maltempo - poi una tregua : Le Previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 6 maggio: Nord: bel tempo salvo residui annuvolamenti attesi al mattutino su Emilia-Romagna e Triveneto con qualche debole fenomeno associato, nevoso sui rilievi emiliani-romagnoli oltre i 700-800 metri. Centro e Sardegna: all’inizio molte nubi compatte con rovesci e qualche nevicata oltre i 700-800 metri su marche ed abruzzo ...

Terremoto : Ancora una scossa in Sicilia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 20.18. L’epicentro è stato localizzato a Castelbuono, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 7.8 Km di profondità. Tra i comuni vicini all’epicentro vi è Cefalù, nota località turistica. Ieri sera una scossa era stata registrata invece nel Messinese, generando paura tra la popolazione. L'articolo ...

“Il royal baby non è Ancora nato” : una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio del principe Harry e Meghan Markle : “No, il royal baby non è ancora nato“. A rivelarlo è una fonte anonima dello staff della royal Family che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, ...

Maddie McCann - una nuova pista e un nuovo sospetto : “Ma ci sono dubbi che sia Ancora viva” : Nel giorno del 12esimo anniversario della scomparsa di Madeleine McCann, che oggi dovrebbe avere 16 anni, Scotland Yard ha chiesto al ministero dell'Interno inglese nuovi finanziamenti per continuare a cercarla. Insieme alla polizia portoghese, avrebbero trovato una nuova pista e un nuovo sospetto da seguire, sui cui regna il massimo riserbo, anche se è difficile che la bambina sia ancora viva. "Siamo vicini alla verità".

Assicurazioni - così il calcolo tiene Ancora in sospeso una bambina nata tetraplegica per errore medico : Non si danno per vinte le compagnie assicuratrici che, a denti stretti, lo scorso dicembre hanno pagato il conto del drammatico caso della piccola Eleonora Gavazzeni, nata tetraplegica e sordocieca in conseguenza delle manovre errate compiute dal personale sanitario in sala parto 10 anni fa. La Cassazione in ambito penale, infatti, ha confermato chi sono i responsabili dell’accaduto. Appare evidente che il risarcimento sia dovuto, ma le ...

Alitalia - a due anni da commissariamento Ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Pamela Prati - Ancora misteri : nessuna esclusiva per le nozze : Chi credeva che l'ultima stagione di Game of Thrones sarebbe stata l'unica serie fantasy a monopolizzare gli ascolti in primavera, si sbagliava di grosso. Non aveva fatto i conti con il presunto ...

Billboard Music Awards 2019 : Madonna - che divide Ancora una volta il pubblico : Si presenta sul palco con la benda sugli occhi, un vestito di pizzo bianco e trasparenze ...

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è Ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

L’Ajax non si ferma più - Ancora una vittoria in trasferta : battuto il Tottenham - finale vicina! [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Leonardo stupisce Ancora il mondo : il suo dna da una ciocca di capelli : ... una specie di detective story a sfondo 'biologico'; sì, perché nella genesi di questo 'evento eccezionale', nel mondo dell'arte l'aggettivo 'eccezionale' è come il nero nell'universo della moda, sta ...