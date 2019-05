Oltre 100 miliardi di falso cibo made in Italy nel mondo : Roma, 6 mag., askanews, - Sale ad Oltre 100 miliardi il valore del falso made in Italy agroalimentare nel mondo, con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette ...

Pensioni : Quota 100 e rdc - gli interventi costeranno 133 miliardi in più : Quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbero comportare un costo pari a 133 miliardi di euro in tre anni. È quanto emerso dal nuovo Documento di Economia e Finanza secondo il quale l'impatto sulla spesa potrebbe toccare i 94 miliardi. Come ormai noto, il famigerato meccanismo della Quota 100 resterà in vigore solo per il triennio 2019-2021 in cui la misura sarà solo in via sperimentale. Prevista una spesa che potrebbe superare i 133 ...

Falso Made in Italy agroalimentare nel mondo : il valore sale ad oltre 100 miliardi : sale ad oltre 100 miliardi il valore del Falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti e Filiera ...

Pensioni Quota 100 e Rdc : diminuisce il numero di domande - risparmi per due-tre miliardi : Meno domande presentate per Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Ad affermarlo è il quotidiano "Il Messaggero". Stando alle recenti stime del Governo giallo-verde, infatti, si risparmierebbero due-tre miliardi di euro da riutilizzare in altri interventi in materia previdenziale. Solo 124 mila domande presentate per Quota 100 Le varie forze politiche, intanto, mettono le mani avanti su come utilizzare i risparmi ottenuti dal calo delle domande ...

Pensioni : Quota 100 - risparmi per 5 miliardi e possibili correttivi nella prossima manovra : Si ipotizzano nuovi risparmi derivanti dalle misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Come ormai noto, infatti, il Governo giallo-verde ha stanziato nella Legge di Stabilità 2019 circa 9,4 miliardi di euro di cui 5,6 miliardi per il sussidio fortemente sbandierato dal Movimento 5 Stelle e altri 3,8 miliardi da destinare al pensionamento anticipato con il sistema della Quota 100. Nuovo tesoretto da 5 ...

Apple : 2 - 5 miliardi spesi in iniziative ambientali - superato l'obiettivo del 100% di energia rinnovabile : ...5 miliardi di dollari annunciato precedentemente, che ha contribuito a 40 iniziative ambientali nel mondo. Alcuni di questi servono ad Apple stessa: a gennaio 2019 infatti circa il 66% dell'energia ...

Manovra - sussidi e pensioni costano 100 miliardi in più : Centotrentatré miliardi di maggiori spese nel triennio, novantaquattro dei quali a carico di tre voci: pensioni, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali. La versione definitiva del Documento di economia e finanza svela fino in fondo le conseguenze sui conti pubblici dell’ultima Manovra voluta dal governo giallo-verde. Nei prossimi tre anni ...

Def - con reddito e quota 100 la spesa per lavoro e pensioni aumenta di 133 miliardi in 3 anni : Dal quadro finanziario a copertura del Piano nazionali di riforme (Pnr) il bilancio è chiaro: si registrano 133 miliardi di spesa in più nel triennio 2019-2021 principalmente per coprire quota 100 e reddito di cittadinanza e solo 16,6 miliardi di minori spese (con un trasferimento contabile alle Regioni) nonché 47,5 miliardi di minori entrare fiscali compensate però da presunte nuove entrare per 50 miliardi...

