Siamo tutti stracci

Regeni - Fico : “Egitto ha depistato ma Siamo tutti uniti per cercare verità”. E su Libia : “Porto sicuro? Boutade enorme” : “Su Giulio Regeni l’Italia non abbandonerà la ricerca della verità. È per questo che abbiamo votato e approvato la commissione di inchiesta sulla morte di Giulio. Lo Stato italiano non si fermerà. E non si fermerà la Camera, il Senato, il governo, la procura. siamo tutti uniti per chiedere verità fino in fondo“. Lo ribadisce il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto a Dogliani, al Festival della Tv e dei nuovi ...

Pacetti : Siamo tutti con Coia - avanti con coraggio senza farci intimidire : Roma – “siamo tutti con Andrea. Il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale, Andrea Coia, e’ stato aggredito verbalmente, insultato e minacciato da un ambulante nel corso di un sopralluogo. ‘Un sampietrino in faccia non te lo leva nessuno’, ‘Te potessero veni’ tutti i mali del Policlinico’, ‘Pezzo di m…’ questi sono solo alcuni degli epiteti rivolti al consigliere ...

Quali sono gli oggetti più sporchi? Li uSiamo tutti i giorni e sono insospettabili ricettacoli di dannosi microbi : Lavarsi le mani, per molti, è un gesto quasi automatico. Spesso lo facciamo senza nemmeno pensarci, oppure a volte lo trascuriamo. C’è chi è germofobico e chi invece da poca importanza alla pulizia delle mani. Quel che è certo è che lavarsi le mani non è solo un importante consiglio da dare ai bambini: dovremmo farlo tutti e spesso. Ci sono degli oggetti, in particolare, che sono un vero e proprio ‘regno dei germi‘, dopo aver ...

[Il caso] Allarme tumori da eternit : casi in aumento - processi ambigui e costi alti. Così Siamo tutti circondati : Se ti ammali hai una speranza di vita che non supera i cinque anni. E il mesotelioma continua ad essere un'emergenza nel nostro Paese. Non usiamo toni allarmistici, lo dicono i numeri: nella appena ...

Siamo tutti un po' più «social» : 55 milioni di italiani navigano nel web : Lo studio prende in esame l'utilizzo di social media , telefoni cellulari e l'attività di e " commerce di 230 Paesi del mondo. Pubblicità Pubblicità A livello mondiale si parla di 5,11 miliardi di ...

FOTO – Siamo tutti Callejon! : Siamo tutti Callejon! Lo Siamo sicuramente stati questa mattina, quando ci Siamo incontrati in piazza Quattro Giornate, per il nostro Flash Mob. Contemporaneamente, sui nostri canali social arrivavano testimonianze da lontano, anche dall’estero. Ringraziamo tutti. È stato bello sentirsi uniti, non contro qualcuno, ma per qualcuno, per Callejon, un giocatore che ha sempre sudato la maglia e si è sempre impegnato in campo, e per qualcosa, la ...

Siamo diventati tutti (anche gli ultras) Made in Sud e pizza gourmet : Tendo a prendere sul serio le critiche di cari amici all’imprenditore ADL. Uno, in particolare, non iscritto né al partito dei papponisti né a quello dei supporter del pappone (tra i quali immagino lui annoveri anche me), mi espone il suo ragionamento, che in buona sostanza è questo: il Napoli è la squadra della città e non potrà mai essere un’impresa come le altre, ADL prima lo capisce e meglio è, basta trattare i tifosi come dei ...

Napoli isola il gesto degli ultrà : "Siamo tutti Callejon" : José uno di noi, continua a lottare e farci sognare, deve arrivare il giorno per trionfare !!! 300 volte grazie dai Clubs Napoli nel Mondo'. Fra i firmatari le organizzazioni azzurre sparse nel mondo:...

Siamo tutti Callejon! Un Flash Mob per il nostro JC7. #SiamoTuttiJC7 : È un clima patologico, gravemente malato, quello della tifoseria azzurra che ormai è completamente scollata dalla realtà. Oggi, al termine della partita, quando i calciatori del Napoli sono andati sotto il settore ospiti, Callejon si è visto restituire la maglia che aveva lanciato ai tifosi che cantavano “meritiamo di più”. Un gesto ignobile che mai ci saremmo aspettati di vedere da parte di color che si definiscono tifosi e che invece insultano ...

Gabriele Lavia : «Siamo tutti migranti» : Questa intervista è tratta dal numero 17 di Vanity Fair in edicola fino all’1 maggio 2019 Questa volta ho vinto io: sono arrivata prima. Di una manciata di minuti, perché Gabriele Lavia non si presenterà mai in ritardo a un appuntamento. E di certo mai farebbe pagare il caffè a una donna. Perciò, prima di arrampicarsi per le scale del bar con una gamba malmessa causa caduta in palcoscenico, pretende di farsi carico di vassoio e ...

Bullizzato da baby gang - don Dario : "Siamo tutti coinvolti" : Taranto, 27 apr. (Adnkronos) - di Silvia Mancinelli "Giovani, anziani: siamo tutti coinvolti. Siamo senza Dio, e quando la luce di Dio non abita più dentro di noi ci trasformiamo, il male lo facciamo diventare bene. Ci sentiamo forti e invece siamo nulla. Siamo niente. Non sappiamo nemmeno rispettar

