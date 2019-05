Montella | ' Non meritavamo di perdere'

Fiorentina-Sassuolo - Montella Non riconosce la sua squadra : 'abbiamo dato il peggio di noi' : ' La partita di oggi rappresenta un grande passo indietro " ha spiegato Montella nel post partita a Sky Sport -, n on abbiamo giocato una gara alla nostra altezza. Faremo delle valutazioni insieme ...

Fiorentina-Sassuolo - Montella Non riconosce la sua squadra : “abbiamo dato il peggio di noi” : Vincenzo Montella deluso ed amareggiato dopo la sconfitta in casa della sua Fiorentina, i viola sono stati battuti dal Sassuolo per 1-0 Parole dure quelle di Vincenzo Montella nel post-partita di Fiorentina-Sassuolo. La squadra viola ha perso per 1-0 contro i neroverdi allo stadio Artemio Franchi, non smentendo il periodo nero che sta attraversando. “La partita di oggi rappresenta un grande passo indietro – ha spiegato Montella nel ...

Fiorentina - Montella blinda Chiesa : “è un giocatore fortissimo - la sua partenza non è scontata” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo, esprimendo il proprio pensiero su Federico Chiesa “Chiesa è un giocatore fortissimo e oggi e per me lo può diventare ancora di più perché è ancora in costruzione. Fino a prova contraria è un giocatore della Fiorentina. Anche il recente passato dimostra che non è detto che i giocatori che sono sulla bocca di tutti come mercato questa società li ...

Montella : “Bisogna tornare a vincere in casa. Chiesa? Non date per scontato che vada via” : Le dichiarazioni di Vincenzo Montella all’antivigilia della sfida che vedrà la Fiorentina impegnata lunedì sera allo stadio ‘Franchi’ di Firenze contro il Sassuolo: “Intanto bisogna fare punti, vincere in casa perché non lo facciamo da tanto tempo. Vorrei ripartire dallo spirito giusto visto in questa squadra nelle mie tre partite. Ci sarà poi tempo per me, per i calciatori stessi e forse anche per la società per lo ...

Atalanta-Fiorentina - Montella Non si scompone : “ci è mancata la fortuna. Se resto? Sono appena arrivato…” : L’allenatore viola ha parlato dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina contro l’Atalanta, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia L’Atalanta batte la Fiorentina e vola in finale di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio, che ieri a Milano ha battuto 1-0 il Milan. I nerazzurri, dopo l’andata finita 3-3 a Firenze, hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Ilicic e Gomez, utili a ribaltare l’iniziale vantaggio ...

Fiorentina - l'ex Ilicic : 'I problemi della Viola non mi sorprendono - Montella...' : Josip Ilicic , trequartista dell' Atalanta , parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina , semifinale di ritorno di Coppa Italia: 'Con la Fiorentina sarà una gara tosta nonostante il 3-3 dell'andata. Ho bei ricordi della ...

Montella ci crede : “Non ci sono partite impossibili” : Vincenzo Montella crede alla qualificazione della Fiorentina per la finale di Coppa Italia. "Abbiamo le caratteristiche per poterlo fare - dice alla vigilia del match di ritorno con l'Atalanta - Certo, bisogna giocare tutti al 100% e bisogna preparare tutti, al 100%, questa gara, pero' non ci sono partite impossibili". Si gioca domani sera a Bergamo. "Complimenti all'Atalanta perche' sta esprimendo un calcio veloce e quindi stanno meritando ...

Fiorentina - Montella : 'Giusto spirito - ma non c'è ottimismo'. Siparietto con Mihajlovic : Siparietto con Mihajlovic Nel post-partita di Sky Sport, simpatico il Siparietto che ha coinvolto l'allenatore viola e Mihajlovic, pronto a parlare ai microfoni dopo di lui. "Facciamo presto che c'è ...

Montella alla Fiorentina - Graziani non è del tutto convinto - : L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Graziani ha commentato il ritorno di Montella sulla panchina viola: 'Un allenatore come Montella a me è sempre piaciuto e quindi sono contento del suo ritorno'...

La Fiorentina riabbraccia Montella : "Felice? Sennò non sarei qui" : Sarà Vincenzo Montella a prendere il posto sulla panchina viola di Stefano Pioli, che ieri ha rassegnato le sue dimissioni. L'annuncio ufficiale sarà dato dopo la firma sul contratto che legherà il ...

Montella arriva a Firenze - oggi primo allenamento : «Se non fossi felice - non sarei qui» : Dopo il clamoroso addio di Stefano Pioli sarà Vincenzo Montella a prendere il suo posto sulla panchina della Fiorentina. «Se non fossi felice, non sarei qui. Comunque parleremo dopo» spiega Montella ...