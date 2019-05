Maltempo | un disperso nel Mincio Treno urta albero sui binari

Maltempo nel Mantovano : 5 persone finiscono nel fiume Mincio con l’auto - un disperso : Questa mattina 5 persone sono finite con la loro auto nel fiume Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano : 4 sono state tratte in salvo, mentre una risulta dispersa. Sul posto, per le ricerche, presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco ed un elicottero. I 5, tutti di nazionalità romena, sono residenti a Valeggio sul Mincio , nel Veronese. Erano in zona per pescare e, a causa del Maltempo , hanno deciso di ripararsi in auto: il conducente si ...

Maltempo : 75enne disperso in provincia di Varese - ricerche in corso : Un uomo risulta disperso in provincia di Varese: i vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi in zona a causa del Maltempo, lo stanno cercando in un’area boschiva del comune di Vergiate, a partire da via San Giorgio. Il 75enne si è allontanato alle prime luci dell’alba e risulta irreperibile. Sul posto stanno operando gli specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso), del Saf (Speleo alpino fluviale) e una squadra di ...