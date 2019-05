Maltempo in Emilia | drastico calo della quota neve in atto | e' pieno inverno

Maltempo Emilia-Romagna : il freddo polare mette a rischio l’agricoltura : “Neve dalla prima collina al crinale, piogge torrenziali in pianura, temperature minime che in alcune zone saranno vicine allo zero per diverse notti: la perturbazione prevista da domenica rischia di mettere in ginocchio l’agricoltura reggiana“: lo ha dichiarato Antenore Cervi, presidente Cia–Reggio Emilia, in riferimento agli effetti del Maltempo. “Viste le drammatiche previsioni numerosi viticoltori reggiani ...

Maltempo Emilia-Romagna : stato d’emergenza prorogato di 12 mesi : Il Consiglio dei Ministri, al fine di consentire l’attuazione delle misure necessarie al superamento della situazione emergenziale, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini, nei territori montani e collinari delle ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “La pioggia salva i campi dopo la siccità” : L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità, dopo che le precipitazioni sono praticamente dimezzate al nord (-50%) nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, dalla quale si evidenzia che l’allerta della protezione civile è scattata proprio nelle regioni dove è più pesante il deficit idrico. In queste ...

Maltempo Emilia Romagna : in arrivo da Roma 4.4 milioni per la criticità : Sono in arrivo 4 milioni e 400 mila euro per far fronte alle criticita’ piu’ urgenti aperte in Emilia-Romagna dal Maltempo di inizio febbraio con l’alluvione del Reno, il gelicidio in Appennino, frane ed erosioni delle sponde dei fiumi da Piacenza a Bologna. Il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile ha firmato l’ordinanza che destina i fondi: ora, per rendere operative le risorse, si dovra’ ...

Maltempo - Coldiretti : il Po in Emilia Romagna sale di 1 - 5 metri : Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre 1,5 metri in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -1,61 a Boretto, in provincia di Reggio Emilia dopo un lungo periodo di magra in cui era sceso sui livelli di piena estate. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Emilia Romagna sui positivi effetti delle precipitazioni che hanno portato anche molta neve sulle montagne e gonfiato i laghi a ...

Maltempo in Emilia-Romagna e alluvione del fiume Reno - Procura : “Nessun reato - archiviare fascicolo” : In riferimento all’alluvione del fiume Reno del 2 febbraio scorso a Castel Maggiore, nel Bolognese, la Procura ha stabilito che non sussiste alcuna responsabilità penale: per tale motivo ha chiesto al gip l’archiviazione “per insussistenza dei reati” del fascicolo che era stato aperto, senza ipotesi di reato né indagati, dopo un esposto della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. La richiesta di ...

Maltempo in Emilia-Romagna : dichiarato lo stato di emergenza : “La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ad inizio febbraio è una buona notizia. Ora attendiamo che la deliberazione assunta ieri dal Consiglio dei ministri sia pubblicata per avere conferma dello stanziamento iniziale di risorse destinate ad affrontare l’emergenza e conoscere le modalità fissate per il primo rimborso dei danni a cittadini e imprese”. Così Paola Gazzolo, assessore ...

Maltempo Emilia Romagna - alluvione Reno : atteso in settimana il via libera ai rimborsi : Entro questa settimana dovrebbe arrivare il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per l’alluvione del Reno del 2 febbraio scorso nel bolognese. L’istruttoria della Protezione civile è stata completata intorno al 9 marzo e si attende solo il via libera di Palazzo Chigi che dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri. “Ci attendiamo che questa settimana il Governo possa dichiarare lo stato di emergenza ...